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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Еще одна партия подала в ЦИК документы

Партия «Ата Мекен» подала в ЦИК документы для регистрации. Об этом 24.kg сообщил руководитель пресс-службы ведомства Руслан Изреков.

По его словам, ранее списки кандидатов и справки из банков представили «Мекен Ынтымагы», «Актив» и Партия ветеранов войны в Афганистане и участников других боевых локальных конфликтов. Сегодня в 18.00 срок сдачи документов истекает.

Какие партии войдут в избирательный бюллетень, ЦИК должна объявить не позднее 3 сентября. 4 сентября начинается агитация. Она заканчивается в день тишины — 3 октября.

В день тишины пройдет голосование вне помещений.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/163133/
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