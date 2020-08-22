Выборы-2020. «Мекеним Кыргызстан» представила топ-20 избирательного списка

Сегодня политическая партия «Мекеним Кыргызстан» утвердила список кандидатов в депутаты парламента седьмого созыва. Об этом 24.kg сообщили в штабе политической организации.

Уточняется, что списки поданы в соответствии с избирательным законодательством в установленные сроки.

«В список наряду с опытными политиками вошли молодые и успешные управленцы. При отборе учитывались профессиональные качества кандидатов, а также гендерный и национальный баланс. Он был утвержден на прошедшем 19 августа четвертом внеочередном съезде партии. «Мекеним Кыргызстан» позиционирует себя как партию социально-либерального толка и готова работать в парламенте в этом направлении», — проинформировали в штабе.

Первая двадцатка от партии «Мекеним Кыргызстан»:

1. Мирлан Бакиров, лидер партии.

2. Улан Садалиев, экс-заместитель акима Сокулукского района.

3. Ибрагим Жунусов. Известный певец. Народный артист КР. Отличник образования. Был депутатом Жогорку Кенеша от партии «Ата-Журт». Чрезвычайный и Полномочный Посол.

4. Татьяна Кузнецова, экс-вице-мэр Бишкека. Ушла с должности, пожаловавшись на плохое здоровье.

5. Бакытбек Дюшембиев. Дольше всех продержался на различных ответственных постах в структурах мэрии столицы. Работал в команде муниципалитета более 10 лет, долгое время был вице-мэром, курировал сферу градостроительства.

6. Улан Сырдыбаев. Житель села Туйто. В разгар вспышки коронавируса стал меценатом. Передал местной больнице служебный автомобиль.

7. Марлен Маматалиев. Депутат шестого созыва от партии «Республика — Ата Журт». Сын бывшего вице-премьера Абдырахмана Маматалиева.

8. Элнура Алканова, бывший журналист. Провела ряд расследований о коррупции экс-премьер-министра Сапара Исакова и экс-зампредседателя Таможенной службы Райымбека Матраимова. Требовала от президента Сооронбая Жээнбекова наказать последнего. Позже изменила свое мнение и стала членом команды семьи Матраимовых.

9. Жыргалбек Турускулов. Депутат шестого созыва от партии «Республика — Ата Журт». Ничем примечательным не запомнился кроме того, что вошел в состав комиссии по лишению Алмазбека Атамбаева неприкосновенности.

10. Искендер Матраимов. Без комментариев, потому что все его знают.

11. Таабалды Тиллаев. Депутат шестого созыва от партии «Республика — Ата Журт». Карьеру начал шофером министра финансов. Теперь в ЖК защищает интересы жителей приграничных районов. На одном из заседаний профильного комитета поругался с чиновниками и предупредил их не запугивать сельчан.

12. Гулкан Молдобекова. Депутат шестого созыва от СДПК. Ничем не запомнилась избирателям. Ее брата Кубанычбека Молдобекова жители Таласской области обвинили в коррупции.

13. Канат Аманкулов. Директор Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта. Экс-глава Национального олимпийского комитета КР.

14. Ахматбек Келдибеков. Экс-спикер парламента. Был осужден при правлении Алмазбека Атамбаева. В 2015 году судья Первомайского райсуда Бишкека Абдуразак Боромбаев вынес экс-спикеру ЖК оправдательный приговор, при этом признав его виновным в незаконном создании представительства ЖК в Межпарламентской ассамблее стран СНГ и назначив ему наказание в виде штрафа в 30 тысяч расчетных показателей. Судимость погашена.

15. Канатбек Азиз. Юрист. Бывший адвокат лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева. Как и Элнуру Алканову его осуждают за поддержку семьи Матраимовых.

16. Бактыгуль Молдогазиева. О ней ничего не известно кроме того, что она уроженка Кара-Суйского района и работала в сфере юридического консалтинга.

17. Данир Иманалиев, бывший аким Иссык-Кульского района.

18. Эрлист Акунбеков. Предприниматель. Кандидат в депутаты Бишкекского городского кенеша от партии СДПК.

19. Кылычбек Исамамбетов. Предприниматель. Ранее баллотировался в Жогорку Кенеш от партии «Ата Мекен». Пишет книги.

20. Гульмира Шакирова. 7 февраля 2017 года назначена на должность директора департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники.