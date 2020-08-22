Выборы-2020. Министр труда и социального развития написал заявление об уходе

Министр труда и социального развития Улугбек Кочкоров написал заявление об отставке. Информацию 24.kg подтвердил он сам.

Глава профильного ведомства баллотируется в парламент по списку партии «Биримдик» и согласно законодательству, как только список утвердит партия на своем съезде и он будет подан в ЦИК, госслужащий должен покинуть свой пост. «Я написал и жду распоряжения. Кто придет на мое место, не знаю», — отметил Улугбек Кочкоров.

24 августа до 18.00 уполномоченные представители политических партий должны предоставить в ЦИК документы для регистрации списков кандидатов. В течение 10 дней проводится проверка представленных сведений и до 4 сентября производится регистрация списка кандидатов в депутаты ЖК.

Агитация начинается 4 сентября.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.