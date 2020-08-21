Выборы-2020. Еще три партии отказались от участия в парламентской гонке

Еще три политические партии — «Ак Калпак», «Кут», «Уулу Журт» — отказались от участия в парламентских выборах. Документы поданы в ЦИК.
Таким образом, на сегодня насчитывается 14 политорганизаций, сошедших с дистанции.
1. Аграрная партия.
2. «Демократ».
3. Партия коммунистов Кыргызстана.
4. «Эмгек» (Партия труда).
5. «Бирик» (объединилась с «Мекеним Кыргызстан»).
6. «Таза Коом» (объединилась с партией «Кыргызстан»).
7. Народно-демократическая партия Кыргызстана.
8. «Ар-Намыс».
9. «Бийлик элге» («Власть народу»).
10. «Единство народа Кыргызстана» (объединилась с «Ыйман нуру»).
11. Социал-демократическая партия Кыргызстана (СДПК).
12. «Кут».
13. «Ак Калпак».
14. «Уулу Журт» (объединилась с партией «Кыргызстан»).
24 августа до 18.00 уполномоченные представители политических партий должны предоставить в ЦИК документы для регистрации списков кандидатов. В течение 10 дней проводится проверка представленных сведений и до 4 сентября производится регистрация списка кандидатов в депутаты ЖК.
Агитация начинается 4 сентября.
Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.