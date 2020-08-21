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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Еще три партии отказались от участия в парламентской гонке

Еще три политические партии — «Ак Калпак», «Кут», «Уулу Журт» — отказались от участия в парламентских выборах. Документы поданы в ЦИК.

Таким образом, на сегодня насчитывается 14 политорганизаций, сошедших с дистанции.

1. Аграрная партия.

2. «Демократ».

3. Партия коммунистов Кыргызстана.

4. «Эмгек» (Партия труда).

5. «Бирик» (объединилась с «Мекеним Кыргызстан»).

6. «Таза Коом» (объединилась с партией «Кыргызстан»).

7. Народно-демократическая партия Кыргызстана.

8. «Ар-Намыс».

9. «Бийлик элге» («Власть народу»).

10. «Единство народа Кыргызстана» (объединилась с «Ыйман нуру»).

11. Социал-демократическая партия Кыргызстана (СДПК).

12. «Кут».

13. «Ак Калпак».

14. «Уулу Журт» (объединилась с партией «Кыргызстан»).

24 августа до 18.00 уполномоченные представители политических партий должны предоставить в ЦИК документы для регистрации списков кандидатов. В течение 10 дней проводится проверка представленных сведений и до 4 сентября производится регистрация списка кандидатов в депутаты ЖК.

Агитация начинается 4 сентября.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/vlast/163047/
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