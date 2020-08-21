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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Эксперт о важности евразийского пространства для Кыргызстана

Экспертное сообщество намерено внимательно следить за парламентскими выборами в Кыргызстане. Отмечается, что для развития стратегического партнерства между странами ЕАЭС глобально важно понимать, каким будет состав будущего Жогорку Кенеша.

По мнению эксперта по международным отношениям Анатолия Макарова, в Кыргызстане сегодня более востребована партия, которая содержит в программе социал-демократические ценности и идеологию, более близкого объединения со странами ЕАЭС.

Оценивая политическую ситуацию и грядущие выборы в Кыргызстане, эксперт сказал, что пока рано говорить об окончательной выраженности партий-участниц.

«На сегодня нет ясной картины о программах и идеологиях партий, так же как нет понимания об окончательных списках. Списки еще будут меняться. Если исходить из того, что представили партии на данный момент в виде топ-10 и топ-20, то можно сказать, что списки особо не отличаются от прежнего состава парламента. Мало новых лиц, как и мало опытных, выраженных политиков. Партии также выдерживают квотирование по национальным, гендерным и другим требованиям. Исходя из этого, конечно, присутствуют новые лица. Другой вопрос, что предлагают партии? Какую идеологию? Это важно», — сказал Анатолий Макаров.

Пока никто, за исключением отдельных политических организаций, не раскрыл своих идеологических убеждений.

«Анализируя пока только топовые партии, удалось увидеть их идеологическую направленность. Так, в предложенных целях одной из них говорится о намерении укреплять взаимоотношения со стратегическими партнерам», — отметил собеседник.

Анатолий Макаров напомнил, что мир после пандемии коронавируса меняется, а торговые войны между крупными державами усиливаются.

«В такой ситуации нам нужно искать пути, которые смогут сработать для нас как подушка безопасности. Евразийское пространство для Кыргызстана является основным рынком сбыта и трудовой площадкой для наших мигрантов. К тому же есть и общеисторическая основа», — резюмировал Анатолий Макаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/163028/
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