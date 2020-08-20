Вице-премьер-министр поручила создать комфортные условия медикам в Канте

Вице-премьер-министр Аида Исмаилова поручила создать комфортные условия медицинским работникам, а также повысить качество питания в территориальной больнице Иссык-Атинского района. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Фото пресс-службы правительства. Вице-премьер-министр Аида Исмаилова посетила больницу в Канте

По ее данным, чиновница сегодня посетила медицинское учреждение, которое находится в городе Канте.

«Обсудили вопросы выплат положенных компенсаций, наличия обсервационных мест, питания медицинских работников, задействованных в красной зоне, а также вопросы по сотрудникам, отправленным в отпуск без содержания. Во время встречи с персоналом больницы состоялся конструктивный диалог по защите прав медработников. По итогам рабочей поездки со стороны руководства района были приняты меры по предоставлению медработникам соответствующих условий», — проинформировали в ведомстве.