18:48
USD 77.70
EUR 92.80
RUB 1.06
Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Вице-премьер-министр поручила создать комфортные условия медикам в Канте

Вице-премьер-министр Аида Исмаилова поручила создать комфортные условия медицинским работникам, а также повысить качество питания в территориальной больнице Иссык-Атинского района. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

пресс-службы правительства
Фото пресс-службы правительства. Вице-премьер-министр Аида Исмаилова посетила больницу в Канте
По ее данным, чиновница сегодня посетила медицинское учреждение, которое находится в городе Канте.

«Обсудили вопросы выплат положенных компенсаций, наличия обсервационных мест, питания медицинских работников, задействованных в красной зоне, а также вопросы по сотрудникам, отправленным в отпуск без содержания. Во время встречи с персоналом больницы состоялся конструктивный диалог по защите прав медработников. По итогам рабочей поездки со стороны руководства района были приняты меры по предоставлению медработникам соответствующих условий», — проинформировали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/vlast/162971/
просмотров: 489
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан открыл границы для въезда иностранцев. Но не для всех
Тренировки в детско-юношеских спортивных школах будут проводить дистанционно
Коронавирус в Кыргызстане. О странностях в статистике чиновников Минздрава
Китай готов предоставить Кыргызстану национальную вакцину от коронавируса
Минздрав сообщил об одном скончавшемся от внебольничной пневмонии. Штаб отрицает
Мэрия Бишкека вводит послабления: как теперь будут работать общепит и транспорт
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 22,3 миллиона человек
В Кыргызстане от внебольничной пневмонии скончался один человек
В Кыргызстане еще у 14 медиков выявили COVID-19
В КР выявили 182 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 42 507
Популярные новости
Протесты против Александра Лукашенко. Курманбек Бакиев не&nbsp;намерен опять сбегать Протесты против Александра Лукашенко. Курманбек Бакиев не намерен опять сбегать
Выборы-2020. Очередную схему махинаций пытаются внедрить в&nbsp;Кыргызстане Выборы-2020. Очередную схему махинаций пытаются внедрить в Кыргызстане
Выборы-2020. Стал известен топ-10 кандидатов в&nbsp;депутаты партии &laquo;Кыргызстан&raquo; Выборы-2020. Стал известен топ-10 кандидатов в депутаты партии «Кыргызстан»
Окончательное решение о&nbsp;режиме обучения в&nbsp;школах примут в&nbsp;сентябре Окончательное решение о режиме обучения в школах примут в сентябре
Бизнес
Дыши в&nbsp;любом положении Дыши в любом положении
Постинфекционная астения: как преодолеть бессилие после вирусной инфекции? Постинфекционная астения: как преодолеть бессилие после вирусной инфекции?
&laquo;Яндекс.Такси&raquo; превратился в&nbsp;&laquo;Яндекс&nbsp;Go&raquo; «Яндекс.Такси» превратился в «Яндекс Go»
Как отправить перевод в&nbsp;Казахстан не&nbsp;выходя из&nbsp;дома? Как отправить перевод в Казахстан не выходя из дома?
20 августа, четверг
18:44
Выборы-2020. Ширин Айтматова и Равшан Джеенбеков: кто вошел в топ-20 партии СДК Выборы-2020. Ширин Айтматова и Равшан Джеенбеков: кто в...
18:30
21 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
17:56
Учеба в школах в условиях пандемии. Минобразования представило рекомендации
17:38
Суд признал увольнение замглавы управления госохраны Ралиса Касанова незаконным
17:29
Дыши в любом положении