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Сюжет: Милицейские ЧП

В Канте избили следователя

В Канте неизвестные мужчины избили милиционера и сломали ему челюсть. Об этом 24.kg сообщила пресс-служба УВД Чуйской области.

По ее данным, потерпевший К.Р., 1991 года рождения, является следователем ОВД Иссык-Атинского района.

«Возле магазина неизвестные беспричинно нанесли телесные повреждения милиционеру. Последнего отвезли в отделение челюстно-лицевой хирургии Нацгоспиталя. Ему диагностировали открытый перелом нижней челюсти в области подбородка», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство». По предворительным данным, нападавшие якобы сотрудники мэрии Канта, прокуратуры и Налоговой службы Иссык-Атинского района. Личности двоих нападавших установлены.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/291587/
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