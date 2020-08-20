Выборы-2020. СДПК Сагынбека Абдрахманова баллотироваться в парламент не будет

Альтернативная СДПК под председательством экс-главы Чуйской области Сагынбека Абдрахманова участвовать в выборах-2020 не будет. Об этом сообщает ЦИК.
По данным ведомства, таким образом за мандаты не будут бороться 11 партий:
1. Аграрная партия Кыргызской Республики.
2. «Демократ».
3. Партия коммунистов Кыргызстана.
4. «Эмгек» (Партия труда).
5. «Бирик» (в связи с объединением с «Мекеним Кыргызстан»).
6. «Таза Коом» (в связи с объединением с партией «Кыргызстан»).
7. Народно-демократическая партия Кыргызстана.
8. «Ар Намыс».
9. «Бийлик элге» («Власть народу»).
10. «Единство народа Кыргызстана» (в связи с объединением с партией «Ыйман нуру»).
11. Социал-демократическая партия Кыргызстана (СДПК).
В установленные сроки не был открыт расчетный счет у политорганизации «Жаратман Эл» для создания избирательного фонда в соответствии с выборным законодательством, что является основанием отказа в регистрации списков кандидатов.
Еще две политические партии — «Патриоты Кыргызстана» и «Билим Илим Ордосу» не представили в Центральную избирательную комиссию информацию о намерении участвовать в дальнейшей избирательной кампании.
В Центризбиркоме уточнили, что съезды в положенные законом сроки провели 22 партии.
24 августа до 18.00 уполномоченные представители политических партий должны предоставить в ЦИК документы для регистрации списков кандидатов. При этом список кандидатов и сведения о них предоставляются в бумажном и электронном варианте согласно утвержденной ЦИК форме.
В течение 10 дней проводится проверка представленных сведений и до 4 сентября производится регистрация списка кандидатов в депутаты ЖК.
Агитация начинается 4 сентября.
Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.