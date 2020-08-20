Выборы-2020. СДПК Сагынбека Абдрахманова баллотироваться в парламент не будет

Альтернативная СДПК под председательством экс-главы Чуйской области Сагынбека Абдрахманова участвовать в выборах-2020 не будет. Об этом сообщает ЦИК.

По данным ведомства, таким образом за мандаты не будут бороться 11 партий:

1. Аграрная партия Кыргызской Республики.

2. «Демократ».

3. Партия коммунистов Кыргызстана.

4. «Эмгек» (Партия труда).

5. «Бирик» (в связи с объединением с «Мекеним Кыргызстан»).

6. «Таза Коом» (в связи с объединением с партией «Кыргызстан»).

7. Народно-демократическая партия Кыргызстана.

8. «Ар Намыс».

9. «Бийлик элге» («Власть народу»).

10. «Единство народа Кыргызстана» (в связи с объединением с партией «Ыйман нуру»).

11. Социал-демократическая партия Кыргызстана (СДПК).

В установленные сроки не был открыт расчетный счет у политорганизации «Жаратман Эл» для создания избирательного фонда в соответствии с выборным законодательством, что является основанием отказа в регистрации списков кандидатов.

Еще две политические партии — «Патриоты Кыргызстана» и «Билим Илим Ордосу» не представили в Центральную избирательную комиссию информацию о намерении участвовать в дальнейшей избирательной кампании.

В Центризбиркоме уточнили, что съезды в положенные законом сроки провели 22 партии.

24 августа до 18.00 уполномоченные представители политических партий должны предоставить в ЦИК документы для регистрации списков кандидатов. При этом список кандидатов и сведения о них предоставляются в бумажном и электронном варианте согласно утвержденной ЦИК форме.

В течение 10 дней проводится проверка представленных сведений и до 4 сентября производится регистрация списка кандидатов в депутаты ЖК.

Агитация начинается 4 сентября.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.