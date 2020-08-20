15:45
USD 77.70
EUR 92.80
RUB 1.06
Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. СДПК Сагынбека Абдрахманова баллотироваться в парламент не будет

Альтернативная СДПК под председательством экс-главы Чуйской области Сагынбека Абдрахманова участвовать в выборах-2020 не будет. Об этом сообщает ЦИК.

По данным ведомства, таким образом за мандаты не будут бороться 11 партий:

1. Аграрная партия Кыргызской Республики.

2. «Демократ».

3. Партия коммунистов Кыргызстана.

4. «Эмгек» (Партия труда).

5. «Бирик» (в связи с объединением с «Мекеним Кыргызстан»).

6. «Таза Коом» (в связи с объединением с партией «Кыргызстан»).

7. Народно-демократическая партия Кыргызстана.

8. «Ар Намыс».

9. «Бийлик элге» («Власть народу»).

10«Единство народа Кыргызстана» (в связи с объединением с партией «Ыйман нуру»).

11. Социал-демократическая партия Кыргызстана (СДПК). 

В установленные сроки не был открыт расчетный счет у политорганизации «Жаратман Эл» для создания избирательного фонда в соответствии с выборным законодательством, что является основанием отказа в регистрации списков кандидатов.

Еще две политические партии — «Патриоты Кыргызстана» и «Билим Илим Ордосу» не представили в Центральную избирательную комиссию информацию о намерении участвовать в дальнейшей избирательной кампании.  

В Центризбиркоме уточнили, что съезды в положенные законом сроки провели 22 партии. 

24 августа до 18.00 уполномоченные представители политических партий должны предоставить в ЦИК документы для регистрации списков кандидатов. При этом список кандидатов и сведения о них предоставляются в бумажном и электронном варианте согласно утвержденной ЦИК форме.

В течение 10 дней проводится проверка представленных сведений и до 4 сентября производится регистрация списка кандидатов в депутаты ЖК.

Агитация начинается 4 сентября.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/162961/
просмотров: 506
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2020. Партия «Чон казат» огласила топ-10 избирательного списка
Выборы-2020. Партия «Бутун Кыргызстан» огласила топ-7 избирательного списка
Выборы-2020. Лужайка, юрта, ресторан: как COVID-19 переформатировал съезды
Выборы-2020. 82 процента кыргызстанцев не знают, за кого голосовать
Выборы-2020. «Социал-демократы Кыргызстана» огласили только топ-5 кандидатов
Выборы-2020. Десять партий отказались от участия в парламентской гонке
Выборы-2020. Стал известен топ-10 кандидатов в депутаты партии «Кыргызстан»
Бакыт Торобаев решил отчитаться о работе в Жогорку Кенеше, но слукавил
Выборы-2020. Партия «Республика» огласила топ-10 избирательного списка
Выборы-2020. Сколько партии уже потратили денег со спецсчетов
Популярные новости
Протесты против Александра Лукашенко. Курманбек Бакиев не&nbsp;намерен опять сбегать Протесты против Александра Лукашенко. Курманбек Бакиев не намерен опять сбегать
Выборы-2020. Очередную схему махинаций пытаются внедрить в&nbsp;Кыргызстане Выборы-2020. Очередную схему махинаций пытаются внедрить в Кыргызстане
Выборы-2020. Стал известен топ-10 кандидатов в&nbsp;депутаты партии &laquo;Кыргызстан&raquo; Выборы-2020. Стал известен топ-10 кандидатов в депутаты партии «Кыргызстан»
Окончательное решение о&nbsp;режиме обучения в&nbsp;школах примут в&nbsp;сентябре Окончательное решение о режиме обучения в школах примут в сентябре
Бизнес
Постинфекционная астения: как преодолеть бессилие после вирусной инфекции? Постинфекционная астения: как преодолеть бессилие после вирусной инфекции?
&laquo;Яндекс.Такси&raquo; превратился в&nbsp;&laquo;Яндекс&nbsp;Go&raquo; «Яндекс.Такси» превратился в «Яндекс Go»
Как отправить перевод в&nbsp;Казахстан не&nbsp;выходя из&nbsp;дома? Как отправить перевод в Казахстан не выходя из дома?
Новый Globus для любимой страны Новый Globus для любимой страны
20 августа, четверг
15:35
Главой Национального центра по предупреждению пыток назначен Бакыт Рысбеков Главой Национального центра по предупреждению пыток наз...
15:32
В Бишкеке в БЧК утонул мужчина. Милиция устанавливает личность погибшего
15:25
Выборы-2020. СДПК Сагынбека Абдрахманова баллотироваться в парламент не будет
15:12
Тренировки в детско-юношеских спортивных школах будут проводить дистанционно
15:01
Выборы-2020. «Кыргызстан» определился со списком и озвучил свою программу