Выборы-2020. «Кыргызстан» определился со списком и озвучил свою программу

Вчера, 19 августа, в Бишкеке завершил свою работу седьмой внеочередной съезд партии «Кыргызстан». Как сообщили 24.kg в штабе, на повестке дня стоял один важный вопрос — подготовка к выборам Жогорку Кенеша седьмого созыва.

Форум «Кыргызстана» состоялся в торговом комплексе «АЮ Гранд Комфорт». В работе съезда приняли участие депутаты парламента, члены политического совета партии, делегаты из всех регионов республики, активисты молодежного крыла партии, а также приглашенные гости.

В штабе проинформировали, что мероприятие началось с показа мотивационного видеоролика о деятельности партии за прошедшие пять лет и предстоящих целях. Участники съезда исполнили государственный гимн Кыргызской Республики под звуки духового оркестра.

Модератором съезда был экс-омбудсмен и член партии Кубат Оторбаев. Он предоставил первое слово лидеру партии Канатбеку Исаеву.

Председатель политорганизации объявил минуту молчания в память о жертвах пандемии коронавируса в Кыргызстане. Затем он рассказал о достижениях и выполненной работе партии за последние пять лет.

«Наша партия была основана 10 лет назад. Пять лет назад мы одержали победу на выборах 2015 года. После этой победы один из наших сопартийцев, Дастан Джумабеков, возглавил парламент. Другой однопартиец — Алмазбек Батырбеков представляет другую ветвь — исполнительную, став вице-премьер-министром», — сказал Канатбек Исаев.

Лидер политического объединения отметил, что в Жогорку Кенеше представлено шесть фракций, самой стабильной из которых является фракция «Кыргызстан».

В нашей фракции 18 депутатов, 14 из которых снова баллотируются в парламент. Это высший показатель стабильности. Канат Исаев

Далее лидер «Кыргызстана» остановился на предстоящих выборах, рассказал о поставленных задачах и целях.

«Наша партия предлагает программу «Эл үчүн» (Для народа), которая охватывает самые важные сферы жизни. Мы знаем цели людей, нашего народа, видим будущее и можем решить эти проблемы. Мы разработали инициативы, получившие название «народные законы». Они созданы для народа и для каждого гражданина Кыргызстана», — сказал Канатбек Исаев.

Спикер Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков отметил, что в период пандемии, в нелегкое для государства время, неоценимую помощь оказали именно члены партии «Кыргызстан», являющиеся бизнесменами. Они помогли облегчить нагрузку на государство.

«Бюджет страны пополняется за счет таможни и налогов. Среди нас есть основавшие нашу партию предприниматели, такие как Шаршенбек Абдыкеримов. Предприниматели с нашей стороны помогли людям во время пандемии и внесли значительный вклад в развитие нашей страны», — сказал Дастанбек Джумабеков.

В связи с 10-летием создания партии и пятилетием победы на выборах депутатов Жогорку Кенеша 2015 года депутаты Канатбек Исаев, Шаршенбек Абдыкеримов и Дастанбек Джумабеков вручили памятные знаки отличившимся активистам и заслуженным членам партии.

Депутатам парламента от фракции «Кыргызстан» были вручены благодарственные письма.

Помимо этого, «Кыргызстан» принял новых членов в свои ряды. Среди них 33-летний глава IT-компании, выпускник Лондонского образовательного учреждения Ахрор Иминов.

Затем тайным голосованием делегаты съезда определили список кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша от политической партии «Кыргызстан».

После подсчета голосов Кубат Оторбаев объявил первую десятку кандидатов по партийному списку. Канатбек Исаев, лидер партии «Кыргызстан», возглавил список.

В завершение съезда представители молодежного крыла партии установили юрту, сконструированную из 120 ууков (жердей купола юрты), олицетворяющих 120 депутатов Жогорку Кенеша.