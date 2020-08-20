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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. 82 процента кыргызстанцев не знают, за кого голосовать

Эксперты общественного фонда «Общее дело» провели социологический опрос среди граждан Кыргызстана, чтобы выяснить, готовы ли они сделать осознанный выбор на предстоящих 4 октября парламентских выборах. 

Выяснилось, что 82 процента принявших участие в опросе респондентов не знают, за кого голосовать. При этом 75,6 процента собираются прийти 4 октября на участки. В топ-6 ожиданий от работы седьмого созыва по итогам опроса входят устранение коррупции, возрождение промышленного сектора, укрепление государственности и границ, прозрачность работы судебных органов и преодоление экономических последствий коронавируса. 

Агитация начинается 4 сентября. До 20 августа политорганизациям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Они должны быть сформированы с соблюдением требований квотирования.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/vlast/162905/
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