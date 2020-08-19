Выборы-2020. Сколько партии уже потратили денег со спецсчетов

Контрольно-ревизионная группа ЦИК сообщает, что 41 политическая партия образовала избирательные фонды, открыв специальные счета в двух установленных Центризбиркомом банковских учреждениях: ОАО «РСК Банк» и ОАО «Айыл Банк».

Информацию о поступлении и расходовании средств избирательных фондов представили 16 политорганизаций на основе банковских сведений. Движения средств на специальных счетах избирательных фондов остальных участников гонки пока нет.

Уточняется, что восемь политобъединений уведомили ЦИК об отказе бороться за мандаты и одну партию с дистанции сняла сама Центральная избирательная комиссия по выборам и проведению референдумов.

За период с 9 июля по 14 августа партия «Мекеним Кыргызстан» получила 7 миллионов 735 тысяч сомов. Расходы составили 7 миллионов 554 тысячи сомов.

У партии «Социал-демократы Кыргызстана» на счету 1 миллион 703 тысячи сомов. Траты — 1 миллион 679 тысяч.

Партия зеленых Кыргызстана получила за это время всего 200 сомов. Больше поступлений не было, расходов тоже.

У партии «Бир Бол» 12 миллионов 775 тысяч сомов. За указанный период политорганизация потратила 5 миллионов 924 тысячи сомов.

У партии «Республика» на счету 1 миллион 400 тысяч сомов. Расходы — 199 тысяч 563 сома.

Партия «Биримдик» насобирала 7 миллионов 200 тысяч сомов, а потратила — 1 миллион 68 тысяч сомов.

У партии «Чон казат» 2 миллиона 710 тысяч сомов. Расходы не зафиксированы.

Перечисления партии «Мекенчил» составили 11 тысяч 500 сомов. Траты — 11 тысяч 170 сомов.

У «Ата Мекена» 3 миллиона 849 тысяч сомов. Израсходовала партия — 450 тысяч 45 сомов.

«Реформа» собрала 2 миллиона 904 тысячи сомов, расходы — 902 тысячи 715 сомов.

Партия «Кыргызстан» по сбору средств пока лидирует. У нее на счету 37 миллионов сомов. А траты составили 22 миллиона 880 тысяч сомов.

У «Ордо» 950 тысяч сомов. Расходы — 884 тысячи 224 сома.

«Мекен Ынтымагы» собрала 65 тысяч сомов. Истратила 61 тысячу 160 сомов.

У партии «НУР» на счету 23 тысячи 340 сомов. Траты — также равны 23 тысячам 340 сомам.

У «Замандаша» 2 миллиона. Партия пока не потратила ни тыйына.

Нет расходов и у партии «Бутун Кыргызстан». У политической организации на счету 250 тысяч 500 сомов.

До 20 августа политические партии, принимающие участие в выборах депутатов Жогорку Кенеша, должны завершить выдвижение кандидатов в депутаты.

До 18.00 24 августа уполномоченные представители политических партий должны предоставить соответствующие документы для регистрации списков кандидатов.

До 4 сентября производится регистрация списка кандидатов в депутаты ЖК.