13:43
USD 78.15
EUR 92.35
RUB 1.07
Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Безалаберного отношения я не потерплю. Кубатбек Боронов дал поручения штабу

Профильным государственным органам поручено усилить работу по возобновлению регулярных международных рейсов с рядом стран. Поручение дал премьер-министр Кубатбек Боронов на заседании республиканского оперативного штаба.

В ходе заседания отметили важность возобновления работы контрольно-пропускного пункта «Торугарт-автодорожный» на кыргызско-китайском участке государственной границы.

Премьер-министр остановился на вопросе выплаты надбавок медицинским работникам.
Читайте по теме
За задержку выплат медикам акиму Сокулукского района объявлен выговор

«Более ни в одном городе или районе, включая самые отдаленные села, не должно возникать случаев безответственного отношения по вопросу выплаты надбавок медицинским работникам, задействованным в лечении больных коронавирусной инфекцией», — сказал Кубатбек Боронов.

Безалаберного отношения я не потерплю, проводите тщательные проверки и мониторинги по выплатам.

Кубатбек Боронов

Глава правительства подчеркнул важность усиления работы по обеспечению продовольственной безопасности и формированию трехмесячного запаса медикаментов и дал соответствующие поручения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/162609/
просмотров: 873
Версия для печати
Материалы по теме
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 21,1 миллиона человек
Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
В Кыргызстане COVID-19 выявили еще у 12 медиков
В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии скончались два человека
В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели 329 человек
В КР выявили 272 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 41 645
В Госстрое рассказали, как идет строительство инфекционной больницы в Бишкеке
Россия может возобновить авиасообщение с Кыргызстаном с 1 сентября
Коронавирус в Кыргызстане. Где в Бишкеке можно сдать анализ на антитела
Российские врачи высказали недоверие новой вакцине от коронавируса (опрос)
Популярные новости
Депутаты от&nbsp;СДПК покидают партию, чтобы баллотироваться в&nbsp;седьмой созыв Депутаты от СДПК покидают партию, чтобы баллотироваться в седьмой созыв
Встреча Даниила Урицкого с&nbsp;Александром Лукашенко. МИД вручил ноту послу Беларуси Встреча Даниила Урицкого с Александром Лукашенко. МИД вручил ноту послу Беларуси
Президент предложил присвоить имя Адинай Мырзабековой новому парку в&nbsp;Бишкеке Президент предложил присвоить имя Адинай Мырзабековой новому парку в Бишкеке
Каким станет в&nbsp;будущем Джалал-Абад, показали Сооронбаю Жээнбекову Каким станет в будущем Джалал-Абад, показали Сооронбаю Жээнбекову
Бизнес
Новые карты Visa в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; теперь с&nbsp;3D&nbsp;Secure! Новые карты Visa в «Бакай Банке» теперь с 3D Secure!
Год бесплатной связи от&nbsp;MegaCom получили обладатели золотых сертификатов Год бесплатной связи от MegaCom получили обладатели золотых сертификатов
Бесплатные медицинск&shy;ие консультации для абонентов MegaCom Бесплатные медицинск­ие консультации для абонентов MegaCom
Купи флагман от&nbsp;Xiaomi и&nbsp;получи беспроводные наушники AirDots в&nbsp;подарок! Купи флагман от Xiaomi и получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
15 августа, суббота
13:23
В Бишкеке завершают строительство пристройки к школе № 19 В Бишкеке завершают строительство пристройки к школе № ...
13:05
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 21,1 миллиона человек
12:46
Безалаберного отношения я не потерплю. Кубатбек Боронов дал поручения штабу
12:23
В селе Маловодном перевернулся автомобиль: пострадали пять человек
12:01
Новая угроза в эпоху пандемии, или Почему воздух в Бишкеке остается грязным