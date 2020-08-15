Безалаберного отношения я не потерплю. Кубатбек Боронов дал поручения штабу

Профильным государственным органам поручено усилить работу по возобновлению регулярных международных рейсов с рядом стран. Поручение дал премьер-министр Кубатбек Боронов на заседании республиканского оперативного штаба.

В ходе заседания отметили важность возобновления работы контрольно-пропускного пункта «Торугарт-автодорожный» на кыргызско-китайском участке государственной границы.

Премьер-министр остановился на вопросе выплаты надбавок медицинским работникам.

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«Более ни в одном городе или районе, включая самые отдаленные села, не должно возникать случаев безответственного отношения по вопросу выплаты надбавок медицинским работникам, задействованным в лечении больных коронавирусной инфекцией», — сказал Кубатбек Боронов.

Безалаберного отношения я не потерплю, проводите тщательные проверки и мониторинги по выплатам. Кубатбек Боронов

Глава правительства подчеркнул важность усиления работы по обеспечению продовольственной безопасности и формированию трехмесячного запаса медикаментов и дал соответствующие поручения.