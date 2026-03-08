17:52
Общество
Сюжет: Атака на Иран

Спецрейс со 166 кыргызстанцами вылетел из Эр-Рияда в Бишкек

Специальный авиарейс с гражданами Кыргызстана вылетел из Эр-Рияда в Бишкек. На борту находятся 166 кыргызстанцев, ранее прибывших в Королевство Саудовская Аравия из Государства Катар по безопасному коридору.

По данным Министерства иностранных дел, граждане прошли все необходимые предполетные процедуры. В настоящее время самолет следует по маршруту Эр-Рияд — Бишкек.

Отмечается, что возвращение граждан проходит в рамках поручения президента Садыра Жапарова об оказании содействия соотечественникам, находящимся в странах Ближнего Востока.

В ведомстве добавили, что продолжают координировать все мероприятия по встрече прибывающих граждан и оказанию им необходимой помощи. Дополнительная информация будет представлена после прибытия рейса в международный аэропорт «Манас».
