Загрязнение воздуха. В Кыргызстане введены налоговые льготы для электромобилей

Сооронбай Жээнбеков подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам чистого воздуха и совершенствования налогового администрирования». Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

По ее данным, закон принят Жогорку Кенешем 25 июня 2020 года. Он направлен на снижение уровня загрязнения воздуха в крупных городах Кыргызстана, где он превышает предельно допустимую концентрацию по ряду показателей и угрожает здоровью населения.

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«Законом предусматриваются налоговые преференции электромобилям, электрозарядным станциям и их запасным частям (комплектующие), ввозимым к нам и произведенным в нашей стране, а также ответственность диагностических центров, проводящих технический осмотр», — отметили в пресс-службе.

Закон вступает в силу через 15 дней со дня официального опубликования, за исключением статьи 1. Она вступает в силу с первого числа следующего налогового периода, не ранее двух месяцев после его официального опубликования, если законами КР не установлен иной порядок вступления ее в силу.