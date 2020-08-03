Несмотря на кризис из-за COVID-19, президент обещает предпринимателям поддержку

«Политика по развитию регионов направлена на создание рабочих мест в регионах, что в первую очередь помогает разрешить проблемы с внутренней и внешней миграцией», — заявил президент Сооронбай Жээнбеков во время посещения молокоперерабатывающего предприятия ОсОО «Ак-Булак плюс» в Караколе во время двухдневной рабочей поездки в Иссык-Кульскую область.

Как отметили в пресс-службе главы государства, «Ак-Булак плюс» считается одним из крупнейших молокоперерабатывающих заводов области, которое производит сухое обезжиренное молоко, сливочное масло и несколько сортов твердых сыров. Производственная мощность предприятия составляет 20 тонн молока в сутки, в сезонный период оно перерабатывает до 60 тонн молока. Сырье сдает более 6 тысяч фермерских хозяйств.

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«Перспективы завода высокие. В будущем компания надеется еще больше расширить ассортимент, увеличить количество работников и свои границы продаж», — отметил директор Максатбек Алдаяров.

В ближайшие годы предприятие планирует увеличить объемы производства до 70-80 тонн молока в сутки, внедрить в работу автоматизированную сырную линию европейского уровня с мощностью 10 тонн сыра в день и линию по производству сгущенного молока, кроме этого, будет увеличено количество пунктов приема молока.

«Ак-Булак Плюс» совместно с ОсОО «Кант-Сут» реализует свою продукцию под торговой маркой «Белая река» в Кыргызстане, а также экспортирует ее на рынки России, Казахстана и Таджикистана. С 2021 года планирует начать экспорт в Китай.

«На данный момент основные усилия всех государственных органов направлены на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции. Но, несмотря на это, мы не забываем о реальном секторе и предпринимателях на местах. Средства из бюджета и привлекаемые инвестиции и впредь будут направляться на поддержку малого и среднего предпринимательства, которые играют особую роль в оздоровлении экономики страны», — сказал Сооронбай Жээнбеков.