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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Учитель по образованию. Евгения Строкова сделала в одном посте 8 ошибок

Депутат Евгения Строкова сделала в одной публикации в Facebook 8 ошибок. Отметим, она — учитель по образованию.

Нардеп упрекнула коллег в том, что они «достали» ее пиаром по отмене или переносу выборов в Жогорку Кенеш.

Депутат напомнила, что те, кто заявляет о приостановке избирательной кампании, нарушают закон. Поскольку она еще не начиналась и стартует только 4 сентября. 

В коротком тексте из девяти предложений Евгения Строкова умудрилась сделать 8 ошибок. 

Ранее порадовал, отметим, глава кабмина Кубатбек Боронов. Он оставил в книге почетных гостей запись с пожеланиями после посещения столицы Беларуси — Минска. Там он участвовал в заседании Евразийского межправительственного совета. Кубатбек Боронов отметил, что рад увидеть Минск, а белорусам пожелал всех благ и процветания.

Пользователи соцсетей отмечают, что текст премьер написал без ошибок. Это нынче редкость.

Достаточно вспомнить, как торага Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков в сентябре 2019 года выступил с речью на четвертом совещании спикеров парламентов стран Евразии в Нур-Султане (Казахстан). Он зачитал текст, явно подготовленный ему кем-то из помощников. Если наблюдать за торага Жогорку Кенеша, можно смело предположить, что до того момента, когда он взял слово на мероприятии, текста этого не видел. И явно не готовился к выступлению. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/160180/
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