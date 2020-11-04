Построить новый «Белый дом» предлагает Зарылбек Рысалиев и уточнил, за счет кого

В парламенте предлагают за счет партий «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан» построить новое здание парламента и аппарата президента. С инициативой на заседании Жогорку Кенеша в государственной резиденции «Ала-Арча» выступил депутат Зарылбек Рысалиев.

Ранее депутат Кожобек Рыспаев предложил кандидату на пост спикера Таланту Мамытову организовать рабочее место для парламента.

«Наше рабочее место разгромлено. До сих пор неизвестно, кто грабил и поджег «Белый дом». Понесут ли они ответственность?» — заявил Кожобек Рыспаев.

Зарылбек Рысалиев считает, что за разгромленное здание парламента ответственны кандидаты от партий «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан».

«Разгромили молодые уличные ребята. Ответственные за это три партии. Давайте за счет этих партий построим новое здание», — сказал Зарылбек Рысалиев.

Депутат Евгения Строкова выступила против.

«Хватит очернять нашу партию. Мне не стыдно, что я была в «Биримдике». Я никому не давала деньги и не собираюсь давать деньги на ремонт «Белого дома», — заявила она.