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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Построить новый «Белый дом» предлагает Зарылбек Рысалиев и уточнил, за счет кого

В парламенте предлагают за счет партий «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан» построить новое здание парламента и аппарата президента. С инициативой на заседании Жогорку Кенеша в государственной резиденции «Ала-Арча» выступил депутат Зарылбек Рысалиев.

Ранее депутат Кожобек Рыспаев предложил кандидату на пост спикера Таланту Мамытову организовать рабочее место для парламента.

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«Наше рабочее место разгромлено. До сих пор неизвестно, кто грабил и поджег «Белый дом». Понесут ли они ответственность?» — заявил Кожобек Рыспаев.

Зарылбек Рысалиев считает, что за разгромленное здание парламента ответственны кандидаты от партий «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан».

«Разгромили молодые уличные ребята. Ответственные за это три партии. Давайте за счет этих партий построим новое здание», — сказал Зарылбек Рысалиев.

Депутат Евгения Строкова выступила против.

«Хватит очернять нашу партию. Мне не стыдно, что я была в «Биримдике». Я никому не давала деньги и не собираюсь давать деньги на ремонт «Белого дома», — заявила она.
Ссылка: https://24.kg/vlast/171884/
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