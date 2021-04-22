Это вредно. Депутат предлагает ограничить рекламу продуктов, содержащих соль

Депутат парламента Евгения Строкова предложила внести поправки в законы «О рекламе» и

«Об организации питания учащихся в общеобразовательных организациях».

По ее словам, согласно данным ВОЗ, в Кыргызстане более чем в 85 процентах рекламы продуктов питания для детей и подростков продвигаются нездоровые пищевые продукты.

«При этом в каждом пятом ролике используется слово «здоровье» в качестве побудительной мотивации, что вводит в заблуждение. В КР потребление соли и трансгенных жиров более чем в 2,5 раза выше, чем рекомендованное количество ВОЗ. Однако в стране не приложено никаких усилий по снижению содержания соли в пищевых продуктах», — отметила Евгения Строкова.

Она добавила, что пропаганда соли строится на профилактике йодной недостаточности, но нет никаких конкретных правил, ограничивающих маркетинг продуктов с высоким содержанием соли, сахара и жиров.

«Предлагается дополнить статью 16 положениями, направленными на ограничение рекламы пищевых продуктов с высоким содержанием соли, сахара и жира в соответствии с нормами, определенными правительством», — сказала нардеп.

Она перечислила, где и для кого, по ее мнению, следует ограничить рекламу продуктов с завышенным содержанием вредных ингредиентов:

детям до 18 лет;

в детских печатных изданиях, по телевидению и радио на детских каналах;

в теле- и радиопрограммах с 7.00 до 22.00 местного времени;

в зданиях организаций здравоохранения и образования, спортивных залах и сооружениях;

на стадионах и в прилегающих к ним местах в радиусе 100 метров.

При этом реклама пищевых продуктов с высоким содержанием соли, сахара и жира в каждом случае должна сопровождаться предупреждением об их вреде для здоровья.