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Власть

В парламенте требуют погасить остаток долга по ипотеке учителей

«На референдум деньги находятся, а почему мы не можем подумать о людях, которые несут знания и культуру?» — возмутилась сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Евгения Строкова.

По ее словам, уже много лет для силового блока строятся квартиры. Силовики получают их бесплатно, а учителя и деятели культуры вынуждены брать ипотеку. Сейчас из-за пандемии коронавируса государство заявляет о поддержке граждан, списывает проценты по кредитам. Но учителя и деятели культуры снова не у дел.

«У нас есть ипотечный дом в «Тунгуче». Помогите учителям, погасите оставшуюся часть ипотеки в 196 миллионов сомов. Дом на Суванбердиева. Люди сидят и ждут, когда их выселят. Они останутся бомжами, потому что вопрос приватизации жилья до сих пор не решен. То же самое можно сказать о доме на улице Фучика. Найдите возможность выплатить оставшийся долг по ипотеке и решить вопрос с приватизацией», — обратилась депутат к правительству.
Ссылка: https://24.kg/vlast/176178/
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