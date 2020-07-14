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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Еще 18 кыргызстанских медиков приедут помогать родине из Турции

В Кыргызстан из Турции для лечения коронавирусной инфекции прибудут 18 медицинских работников. Об этом на пресс-конференции сообщил премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, ранее из Новосибирска приехали 3 медика, из Екатеринбурга — 9, из Москвы — 26, позавчера прибыли еще 45 медиков.

«Если мы объединимся, мы победим болезнь. Я благодарю тех медиков, которые приехали сюда из-за границы», — сказал Кубатбек Боронов.

Глава кабмина отметил, что врачей попросили прекратить трудовой отпуск, но насильно никто не заставляет выходить на работу. Только в Бишкеке из отпуска отозвали 235 медработников.
Ссылка: https://24.kg/vlast/159431/
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