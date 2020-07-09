20:46
USD 78.03
EUR 88.01
RUB 1.10
Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Премьер-министр призвал чиновников своевременно реагировать на фейки

«Государственные органы должны оперативно реагировать на информацию, поступающую от граждан», — заявил премьер-министр Кубатбек Боронов на заседании республиканского оперативного штаба.

Читайте по теме
Распыляют химию с вертолета и посыпают улицы хлоркой — это фейки

Он отметил, что недавно в социальных сетях была распространена информация о распылении с вертолетов неизвестного вещества. «Как предполагает автор публикации, таким образом распространяется COVID-19. Это утверждение не соответствует действительности. В текущих условиях государственные органы должны оперативно реагировать на такие публикации и заявления, подтверждая или опровергая их», — сказал глава кабмина.

Кроме того, он заметил, что в Бишкеке и Чуйской области к работе в медицинских учреждениях и дневных стационарах привлекаются специалисты на договорной основе.

Кубатбек Боронов заверил, что заработная плата им будет выплачиваться своевременно и в полном объеме.

«Все они будут обеспечены местом для проживания и питанием. Прошу усилить работу в этом направлении», — дал поручение он профильным государственным органам и органам местного самоуправления.

Ранее премьер заявил, что размер заработной платы врачам по категории может составлять до 70 тысяч сомов. Кроме того, все будут обеспечены питанием, проживанием, средствами индивидуальной защиты.

Ссылка: https://24.kg/vlast/158931/
просмотров: 328
Версия для печати
Материалы по теме
Кубатбек Боронов призвал владельцев торговых площадей не брать арендную плату
Ситуация требует. Кубатбек Боронов попросил отозвать врачей из отпусков
Распыляют химию с вертолета и посыпают улицы хлоркой — это фейки
Спящие по двое на одной кровати врачи — это такой прикол. Объяснение чиновников
Позитивный материал. 10-летний бишкекчанин сам вырастил кур и отдал их медикам
Позитивный материал по просьбе премьер-министра Кубатбека Боронова
Запас лекарств в регионах увеличат
Позитивный материал. В Бишкеке появился стрит-арт в поддержку медиков
Медики в регионах. Как вместо благодарности врачи получают жалобы и угрозы
День медика. Когда праздник встречаешь на больничной койке
Популярные новости
Алгоритм захоронения умерших от&nbsp;COVID-19&nbsp;не соблюдается. Премьер встревожен Алгоритм захоронения умерших от COVID-19 не соблюдается. Премьер встревожен
Сооронбай Жээнбеков решил посетить дневной стационар. Что увидел президент Сооронбай Жээнбеков решил посетить дневной стационар. Что увидел президент
Паника среди кыргызстанцев. Сооронбай Жээнбеков раскритиковал чиновников Паника среди кыргызстанцев. Сооронбай Жээнбеков раскритиковал чиновников
Президент вновь обратился к&nbsp;кыргызстанцам. Призывает к&nbsp;взаимовыручке Президент вновь обратился к кыргызстанцам. Призывает к взаимовыручке
Бизнес
&laquo;Бай-Тушум&raquo; выделил 2&nbsp;миллиона сомов на&nbsp;покупку ИВЛ и&nbsp;кислородных концентраторов «Бай-Тушум» выделил 2 миллиона сомов на покупку ИВЛ и кислородных концентраторов
Коллектив КГРК выражает соболезнования семье Жалгапа Ийманбековича Казакбаева Коллектив КГРК выражает соболезнования семье Жалгапа Ийманбековича Казакбаева
Дистанционные услуги Dos Credobank Дистанционные услуги Dos Credobank
Экономь при звонках с&nbsp;MegaCom на&nbsp;номера &laquo;Кыргызтелекома&raquo; до&nbsp;50&nbsp;процентов Экономь при звонках с MegaCom на номера «Кыргызтелекома» до 50 процентов
9 июля, четверг
20:30
Кубатбек Боронов призвал владельцев торговых площадей не брать арендную плату Кубатбек Боронов призвал владельцев торговых площадей н...
20:19
Премьер-министр призвал чиновников своевременно реагировать на фейки
20:18
Стройкомпания самовольно раскопала дорогу. Требуют, чтобы ее оштрафовали
20:00
Врачи больницы на Интергельпо потеряли пульсоксиметр, подаренный волонтерами
19:52
Дыши, мой Кыргызстан! Трогательную песню посвятил медикам пианист