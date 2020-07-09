Премьер-министр призвал чиновников своевременно реагировать на фейки

«Государственные органы должны оперативно реагировать на информацию, поступающую от граждан», — заявил премьер-министр Кубатбек Боронов на заседании республиканского оперативного штаба.

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Он отметил, что недавно в социальных сетях была распространена информация о распылении с вертолетов неизвестного вещества. «Как предполагает автор публикации, таким образом распространяется COVID-19. Это утверждение не соответствует действительности. В текущих условиях государственные органы должны оперативно реагировать на такие публикации и заявления, подтверждая или опровергая их», — сказал глава кабмина.

Кроме того, он заметил, что в Бишкеке и Чуйской области к работе в медицинских учреждениях и дневных стационарах привлекаются специалисты на договорной основе.

Кубатбек Боронов заверил, что заработная плата им будет выплачиваться своевременно и в полном объеме.

«Все они будут обеспечены местом для проживания и питанием. Прошу усилить работу в этом направлении», — дал поручение он профильным государственным органам и органам местного самоуправления.

Ранее премьер заявил, что размер заработной платы врачам по категории может составлять до 70 тысяч сомов. Кроме того, все будут обеспечены питанием, проживанием, средствами индивидуальной защиты.