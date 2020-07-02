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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Кубатбек Боронов: Как офицер осознаю свой долг перед народом

Премьер-министр Кубатбек Боронов от имени правительства выразил соболезнования родным умерших от коронавирусной инфекции. Об этом он заявил сегодня на брифинге.

Глава правительства отметил, что эпидемиологическая ситуация обострилась.

«Вирус рядом с нами. Мы теряем близких. Выражаю соболезнования всем родным и близким умерших от своего имени и от правительства», — сказал он.

Кубатбек Боронов заверил, что правительство ведет работу круглосуточно не подкладая рук.

«Не только как глава правительства, но и как офицер я осознаю свой долг перед народом. Работаем днем и ночью. Принимаем все меры», — заявил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/158060/
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