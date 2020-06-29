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Власть

Бишкекский городской кенеш соберется на внеочередную сессию

Бишкекский горкенеш соберется завтра, 30 июня, на внеочередную сессию. Об этом сообщили в пресс-службе БГК.

По ее данным, основной вопрос повестки дня — о даче согласия на привлечение бюджетной ссуды из республиканского бюджета (выплата заработной платы и отпускных учителям и педагогам города Бишкек).

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У городских властей возникли сложности с выплатой отпускных из-за того, что в бюджете столицы нет средств на повышение заработной платы учителям. Власти города неоднократно обращались в правительство с просьбой о предоставлении целевых трансфертов, однако Минфин решил предоставить бюджетную ссуду.

За счет местного бюжета заработную плату выплачивают только сотрудникам столичных образовательных организаций, остальные получают из средств республиканского. Как отметили в Министерстве образования и науки, остальным работникам образовательных учреждений отпускные выплатили.

В мае у мэрии уже возникали проблемы с выплатой заработной платы учителям. Погасить задолженность удалось за счет поступления средств от проекта «Безопасный город».
Ссылка: https://24.kg/vlast/157676/
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