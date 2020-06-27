Досалы Эсеналиев с президентом в последние дни не контактировал

Руководитель аппарата президента Досалы Эсеналиев с Сооронбаем Жээнбековым лично не контактировал. Об этом 24.kg сообщила пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева.

Уточняется, что аппарат президента на электронный документооборот полностью перешел в 2019 году.

В условиях распространения коронавирусной инфекции с февраля 2010-го в аппарате были также исключены кабинетные совещания. Все рабочие планерки и встречи проводились в онлайн-режиме.

Более 60 процентов сотрудников работают удаленно в условиях самоизоляции. Глава КР с аппаратом также работал удаленно.

На рабочем месте все сотрудники аппарата соблюдают масочный режим, постоянно пользуются антисептиками, которые имеются у каждого работника и установлены в здании. У всех регулярно измеряется температура. Отмечается, что все регулярно сдавали ПЦР-анализ на коронавирус.

Напомним, что в аппарате президента у 17 человек выявлен коронавирус. «Белый дом» закрыт на дезинфекцию.