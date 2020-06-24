У заведующего отделом внешней политики аппарата президента коронавирус

У заведующего отделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова, который сопровождает главу государства в Москве, выявлен коронавирус. Инфицирован также один из сотрудников охраны Сооронбая Жээнбекова.

По данным пресс-службы президента, согласно алгоритму Сооронбай Жээнбеков, члены делегации и сопровождающие лица по прилете в Москву для участия в параде Победы сдали тест на COVID-19. У Данияра Сыдыкова и одного сотрудника охраны обнаружен положительный результат.

Как сообщалось ранее, президент принял решение воздержаться от участия в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.