08:30
USD 74.73
EUR 84.14
RUB 1.08
Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Алмамбет Шыкмаматов возглавит штаб партии «Бир Бол»

Экс-депутат парламента Алмамбет Шыкмаматов пойдет на парламентские выборы в составе партии «Бир Бол». Информацию 24.kg он подтвердил сам.

По его словам, завершился переговорный процесс с лидером политорганизации Алтынбеком Сулаймановым. По всем ключевым вопросам удалось прийти к согласию и найти точки соприкосновения.

«Ставка будет сделана на молодых, сильных, перспективных и опытных специалистов. Я имею в виду не зеленых юнцов, а тех, кто обладает могучим потенциалом, профессионалов своего дела. Если, даст Бог, «Бир Бол» пройдет в парламент, эти люди станут звездами седьмого созыва», — сказал Алмамбет Шыкмаматов.

Мы с Алтынбеком Сулаймановым совместно предложили обновить список «Бир Бола» на 95 процентов. 

Алмамбет Шыкмаматов

Он добавил, что согласился также с предложением главы партии  возглавить предвыборный штаб. Съезд, на котором будет сформирован список, пройдет после того, как президент подпишет указ о назначении даты выборов в Жогорку Кенеш.

Напомним, в конце 2019 года в «Ата Мекене» произошел скандал. 27 декабря ЦИК досрочно прекратила депутатские полномочия Алмамбета Шыкмаматова на основании поданного заявления. Новым лидером парламентской фракции «Ата Мекен» избрана Айсулуу Мамашова. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/156441/
просмотров: 302
Версия для печати
Материалы по теме
ЦИК потратит 2,1 миллиона сомов на изготовление баннеров для выборной кампании
Если нарушат закон. Какое наказание ждет избирателей и кандидатов в депутаты
Тазабек Икрамов назвал отличительную черту шестого созыва
Инициативы Тазабека Икрамова не поддержали коллеги: нарушают Конституцию
Предвыборную агитацию проводить только онлайн и через СМИ предлагает депутат
Медиков заставляют проводить перепись населения. Комментарий Минздрава
Дискриминационными назвал законотворческие инициативы Тазабека Икрамова юрист
Запретить! Тазабек Икрамов против, чтобы депутатами избирались коррупционеры
Подготовка и проведение выборов: за что чиновнику может грозить штраф
В парламенте предлагают коррупционеров и их родню лишить права избираться
Популярные новости
Рост заражения COVID-19&nbsp;в Бишкеке. Кубатбек Боронов опроверг закрытие города Рост заражения COVID-19 в Бишкеке. Кубатбек Боронов опроверг закрытие города
От&nbsp;каменщика до&nbsp;премьера. Что известно о&nbsp;Кубатбеке Боронове От каменщика до премьера. Что известно о Кубатбеке Боронове
Сооронбай Жээнбеков: Бишкек превращается в&nbsp;очаг заражения коронавирусом Сооронбай Жээнбеков: Бишкек превращается в очаг заражения коронавирусом
Премьер-министр подал в&nbsp;отставку Премьер-министр подал в отставку
Бизнес
&laquo;Мичуринский квартал&raquo;&nbsp;&mdash; жилой комплекс премиум-класса «Мичуринский квартал» — жилой комплекс премиум-класса
&laquo;Бакай Банк&raquo; открыл первый круглосуточный филиал на&nbsp;Моссовете «Бакай Банк» открыл первый круглосуточный филиал на Моссовете
&laquo;ЭЛСОМ&raquo; дарит 6&nbsp;процентов кешбэка в&nbsp;честь дня рождения! «ЭЛСОМ» дарит 6 процентов кешбэка в честь дня рождения!
Открытие нового центра обслуживания &laquo;АКНЕТ&raquo; в&nbsp;ТЦ&nbsp;&laquo;ЦУМ&raquo; Открытие нового центра обслуживания «АКНЕТ» в ТЦ «ЦУМ»
18 июня, четверг
08:19
Гражданские активисты просят новое правительство уделить внимание безопасности Гражданские активисты просят новое правительство уделит...
08:08
Выборы-2020. Алмамбет Шыкмаматов возглавит штаб партии «Бир Бол»
08:02
Экс-директора ГП «Кыргыз темир жолу» водворили в СИЗО ГКНБ
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
17 июня, среда
23:49
Представлен недорогой смартфон с квадрокамерой OPPO A72
23:07
В Канаде медведь устроил погоню за койотом и стал героем видео
23:06
В Бишкеке мужчина захватил сожительницу в заложники и ранил ее
22:51
Склад бордюров организовали прямо на газоне. Жители Бишкека ждут объяснений
22:33
Здание филиала центра «Оберег» не подходит для размещения в нем шелтера