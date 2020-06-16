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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Бессимптомных больных с COVID-19 будут наблюдать в домашней изоляции

Бессимптомных больных с COVID-19 будут наблюдать в домашней изоляции. Об этом заявили на заседании Республиканского оперативного штаба, сообщила пресс-служба правительства.

Министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов сообщил, что разработаны изменения в алгоритмах работы для разгрузки системы здравоохранения.

При выявлении заболевания и его бессимптомном течении человека могут оставить в домашней изоляции. При появлении клинических проявлений госпитализируют.

При этом мобильные бригады исследуют жилищные условия заболевшего для исключения возможных рисков заражения окружающих.

Такие меры позволят снизить нагрузку на медицинские учреждения и врачей.

На заседании обсудили рекомендации Минздрава по изменению графика работы крупных рынков, внедрению контролеров в общественном транспорте. «Кроме того, поручили усилить контроль за запретом курения кальяна в точках общественного питания. Кафе и рестораны за повторные нарушения по запрету массовых мероприятий будут закрывать на месяц», — отметили в пресс-службе правительства.

Всего в Кыргызстане зарегистрировали 2 тысячи 472 случая заболевания коронавирусом. Выздоровели  1 тысяча 847 человек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/156272/
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