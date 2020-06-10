Депутат считает, что учителя незаслуженно остались без надбавок

Депутат парламента Наталья Никитенко сегодня при обсуждении в парламенте проекта бюджетной резолюции подняла вопрос о выплате надбавок учителям.

По ее словам, во время режима ЧП и ЧС педагоги взвалили на себя тройную нагрузку, проводя занятия дистанционно. «Но они получили только свою штатную зарплату и никаких дополнительных выплат. Почему? Учителя разве не заслуживают внимания», — поинтересовалась Наталья Никитенко.

Она также добавила, что следует ввести систему госстрахования для медиков по примеру военнослужащих.

Чиновники Минфина пообещали, что при проектировании бюджета на 2021 год эти вопросы будут учтены.