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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Депутат считает, что учителя незаслуженно остались без надбавок

Депутат парламента Наталья Никитенко сегодня при обсуждении в парламенте проекта бюджетной резолюции подняла вопрос о выплате надбавок учителям.

По ее словам, во время режима ЧП и ЧС педагоги взвалили на себя тройную нагрузку, проводя занятия дистанционно. «Но они получили только свою штатную зарплату и никаких дополнительных выплат. Почему? Учителя разве не заслуживают внимания», — поинтересовалась Наталья Никитенко.

Она также добавила, что следует ввести систему госстрахования для медиков по примеру военнослужащих. 

Чиновники Минфина пообещали, что при проектировании бюджета на 2021 год эти вопросы будут учтены. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/155525/
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