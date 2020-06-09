Сооронбай Жээнбеков пожелал премьер-министру Армении скорейшего выздоровления

Состоялся телефонный разговор президента Сооронбая Жээнбекова с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



В ходе беседы Сооронбай Жээнбеков пожелал Николу Пашиняну скорейшего и полного выздоровления.

Лидеры стран обсудили предпринимаемые меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции, актуальные вопросы двустороннего сотрудничества между странами и взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза.

Первого июня стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заболел коронавирусом.