Выпуск средств защиты местного производства до сих пор обсуждают в штабе

Республиканский штаб поручил ускорить работу по выпуску отечественных средств индивидуальной защиты. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов подчеркнул, что ежедневно увеличивается число бессимптомных пациентов, а также лиц, источники заражения которых неизвестны.

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«Только за одну неделю у 31 человека выявлен COVID-19, причины заражения которых неизвестны. Среди них продавец столичного рынка, сотрудник банка, работник крупного цеха, работники детских садов. С большой вероятностью можно предположить, что они заразились в Бишкеке в общественных местах. Игнорирование рекомендаций Министерства здравоохранения и республиканского штаба в части ношения масок и соблюдения правил социального дистанцирования приводит к печальным последствиям», — сказал Кубатбек Боронов.

Члены штаба обсудили вопрос о возможности отечественного производства средств медицинского назначения, включая средства индивидуальной защиты, медицинское оборудование.

Стоит отметить, что этот вопрос на повестке дня чиновников обсуждается уже второй месяц.

В Кыргызстане за весь период зарегистрировали 2 тысячи 55 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 1 тысяча 483 человека, 24 скончались.