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Власть

Государственное имущество должно стать более привлекательным

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что с учетом кризисных явлений необходимо вести работу по повышению инвестиционной привлекательности государственного имущества. Об этом президент заявил сегодня на встрече с председателем Фонда по управлению госимуществом Жылдызбеком Исакуловым.

Председатель ФУГИ рассказал, что в рамках цифровизации проведена автоматизация процедур отчетности госпредприятий и акционерных компаний с государственной долей участия. В частности, на обновленном сайте фонда размещена полная информация о национализированных объектах, государственных акционерных обществах и предприятиях — доходы, расходы, прибыль. Это позволяет наглядно оценить деятельность того или иного руководителя. С его помощью любой гражданин может получить информацию об эффективности деятельности государственных компаний, текущий статус и другую информацию.

Жылдызбек Исакулов также отметил, что благодаря образованию государственного учреждения «Аукционный центр» через проведение торгов по аренде имущества в онлайн-режиме удалось в разы увеличить поступления в республиканский бюджет. По сравнению с 2015 годом доходы от аренды имущества увеличились в почти в три раза.

Чистая прибыль государственных предприятий в 2020-м ожидается в размере 550 миллионов сомов, что на 50 млн сомов больше от ранее утвержденного плана.

На сегодня ведется работа по переводу отчетов 33 акционерных обществ и 104 госпредприятий в электронный формат. Продолжается автоматизация процесса по инвентаризации государственного имущества. На данном этапе планируется провести инвентаризацию более тысячи объектов государственного имущества.

Президент подчеркнул, что для оказания государственных и муниципальных услуг должен быть внедрен принцип «единого окна». Руководителям государственных компаний следует обратить особое внимание вопросам оптимизации деятельности и повышению качества услуг за счет внедрения современных цифровых технологий и подключения их к системе «Тундук».

Глава государства отметил, что помимо приватизации необходимо внедрять механизмы государственно-частного партнерства, инвестиционной аренды, доверительного управления имуществом и передачу отдельных функций под аутсорсинг.

«Автоматизация взаимодействия органов управления государственных компаний с соответствующими государственными структурами позволит повысить эффективность и оперативность их деятельности». — заключил Сооронбай Жээнбеков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/155260/
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Государственное имущество должно стать более привлекательным