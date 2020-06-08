Экс-вице-спикер парламента предлагает поменять Конституцию

Экс-вице-спикер парламента, лидер движения «Народный контроль» Кубанычбек Исабеков предлагает изменить Конституцию. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в 24.kg.

По его словам, Основной закон очень противоречив, и в нем много нестыковок. В том числе в пакете статей о выборах и полномочиях парламента и президента.

«Впереди важное мероприятие — выборы депутатов Жогорку Кенеша. Но внешние и внутренние долги растут, безработица растет, проблемы миграции не решены. Конфликты на границе не прекращаются. Внешний долг увеличился на полмиллиарда сомов только в этом году. Наше правительство оказалось не готово к борьбе с коронавирусом. Но депутаты озабочены не тем, как помочь стране, а чтобы транзитом пройти в седьмой созыв. То есть преследуют свои корыстные интересы», — отметил Кубанычбек Исабеков.

Он считает, что все эти проблемы решаемы, но для начала надо навести порядок в законодательной базе и начать с Конституции.

В частности, сократить число парламентариев, снизить избирательный залог, реанимировать мажоритарную систему, чтобы была широкая представленность интересов избирателей. Кубанычбек Исабеков предлагает нардепам внести поправки, а также создать правительство народного доверия.

Бывший вице-спикер заявил, что он и его движение находятся в официальной и конструктивной оппозиции.

Но переговоры с политиками и партиями периодически ведет. «Я встречался с Темиром Сариевым, Адаханом Мадумаровым, действующими депутатами. От 10 партий мне поступали предложения, приглашения. Я все эти годы жил спокойно. Да, я хочу пойти на выборы, но пока еще не решил, в составе какой партии», — сказал Кубанычбек Исабеков.

Но глядя на нынешний созыв, мне стыдно. Это же позор, двух слов связать не могут. Кубанычбек Исабеков

Он отметил, что сейчас не время делить людей на акаевских, бакиевских, отунбаевских или атамбаевских, и призвал все конструктивные силы объединиться.