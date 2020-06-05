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Власть
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке

Разметку наносят в час пик. В горкенеше предлагают пересмотреть график работ

Пересмотреть рабочий график по нанесению дорожной разметки сотрудниками Бишкекасфальтсервиса предложил на заседании постоянной комиссии БГК по регламенту депутат Эрмек Усубалиев.

«Разметку наносят в самый час пик, создавая дополнительные помехи дорожному движению. Можно же делать это либо ранним утром, либо вечером», — заявил он.

Заместитель начальника Бишкекасфальтсервиса Мирлан Мунайтбасов ответил, что попытки перенести график уже были.

«Но были смертельные случаи среди наших сотрудников, поэтому приостановили. Но мы готовы снова рассмотреть этот вопрос», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/155031/
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