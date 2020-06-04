Президент провел первое онлайн-совещание с главами регионов и мэрами городов

Президент Сооронбай Жээнбеков заявил сегодня на первом онлайн-совещании с главами регионов и мэрами городов Бишкек и Ош, что цифровизация страны, определенная как приоритетное направление государственной политики, было своевременным и правильным решением.

Глава государства отметил, что в последнее время все страны мира находятся в поиске эффективных способов работы в новых условиях.

«Мы также искали новые возможности для ведения дел в условиях чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации. Для этого, в основном, упор был сделан на помощь цифровых технологий», — подчеркнул он.

Президент отметил, что подготовительные работы по цифровизации послужили хорошим подспорьем для продолжения деятельности в сфере государственных услуг, социального обслуживания, в особенности — в образовательной даже в условиях карантина.

Сооронбай Жээнбеков добавил, что усилиями IT-штаба был внедрен ряд цифровых систем, которые уже начали функционировать.

«У граждан появилась возможность не выходя из дома совершать какие-либо действия с использованием интернет-технологий и мобильных приложений. Были разработаны информационная система онлайн-учета, интерактивная карта и карта гуманитарной помощи. В целях обеспечения продовольственной безопасности проводится тестирование онлайн-системы по запасам социально значимого продовольствия в регионах. В областях, где было введено чрезвычайное положение, внедрена система «электронного разрешения». Была также разработана специальная медицинская электронная система по поддержке наших врачей», — сказал президент.

Одним из самых необходимых направлений цифрового развития страны, имеющих большое общественное значение, он назвал возможность продолжения образования в электронном формате.

«Очевидно, что возможность дистанционного обучения и подготовки учащихся к Общереспубликанскому тестированию в условиях карантина является результатом наших усилий за последние два года. Дистанционное обучение в каждом населенном пункте всех регионов позволило не только предотвратить риски распространения посеявшего во всем мире панику заболевания, но и протестировать на практике новые образовательные технологии», — отметил президент.

Кроме того, он подчеркнул, что во всех государственных органах была введена система электронного документооборота, которая начала функционировать как в полноценном, так и в тестовом режиме и позволила государственным и муниципальным служащим дистанционно работать во время карантина.

«В пилотном режиме также начала действовать платформа «Цифровой регион». Сведения о домохозяйствах в некоторых айыл окмоту уже вводятся в эту систему. Была упрощена система присвоения персонального идентификационного номера», — отметил глава государства, добавив, что активно проводится работа по передаче функций по выдаче свидетельств о рождении, о регистрации брака и паспортов органам местного самоуправления.