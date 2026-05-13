В Кыргызстане развивают производство детских подгузников

Фото пресс-службы Нацагентства по инвестициям

В Чуйской области открыли первое отечественное предприятие по выпуску детских подгузников и санитарно-гигиенической продукции, реализуемого «Бренд КГ». Завод расположен на территории СЭЗ «Ак-Чий» и ориентирован на импортозамещение и экспорт в страны Центральной Азии.

По данным пресс-службы Нацагентства по инвестициям, в церемонии открытия приняли участие заместитель председателя кабинета министров Эрлист Акунбеков, замминистра экономики и коммерции КР Искендер Асылкулов  и заместитель главы нацагентства Мирбек Койчуманов.

Проект стал первым отечественным производством детских подгузников и санитарно-гигиенической продукции в стране.

Производственный комплекс расположен на территории СЭЗ «Ак-Чий» и оснащен современным высокотехнологичным оборудованием.

Во время мероприятия участникам показали производственные мощности завода и выпускаемую продукцию.

Ожидается, что запуск предприятия позволит сократить зависимость внутреннего рынка от импортной продукции, создать новые рабочие места и увеличить объемы отечественного производства. В перспективе компания также планирует поставлять продукцию на рынки стран Центральной Азии.
