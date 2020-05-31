Ситуация в Нарыне остается сложной. В регион направлен опытный вирусолог

Результаты ПЦР-анализов у заразившихся COVID-19 и контактных лиц должны выходить в течение суток. Об этом сказал первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов на заседании Республиканского оперативного штаба, сообщила пресс-служба правительства.

«Необходимо усилить контроль за эпидемиологической ситуацией в Нарынской области. Для этого в регион направлен заместитель министра здравоохранения Мадемин Каратаев. Кроме того, в ближайшее время необходимо направить в область опытного вирусолога, а также дополнительное оборудование для проведения ПЦР-анализа. Сегодня результаты анализов в Нарынской области предоставляют в течение 3-4 дней, но результаты должны выходить в течение суток. Это позволит оперативнее реагировать и снижать число случаев заболевания», — сказал Кубатбек Боронов.

Чиновник отреагировал на критику в социальных сетях о дополнительных выплатах медицинским работникам.

«В регионах необходимо уделить особое внимание этому вопросу. Я напоминаю, что если по вине руководителей медицинских учреждений допускаются упущения, будет рассматриваться их ответственность», — сказал он.

Всего в Кыргызстане зарегистрировали 1 тысячу 748 случаев коронавируса, из них в Нарынской области — 356. Выздоровели 1 тысяча 170 человек, скончались — 16.