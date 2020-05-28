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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Депутат Кубанычбек Жумалиев требует привлечь к ответственности Каната Хасанова

Депутат Жогорку Кенеша Кубанычбек Жумалиев написал заявление на одного из лидеров движения «Чон казат» Каната Хасанова. Об этом 24.kg сообщил адвокат Бактыбек Жумашев.

По его словам, Кубанычбек Жумалиев сегодня написал заявление на имя министра внутренних дел.

«Депутат просит привлечь к уголовной ответственности Каната Хасанова. Последний 26 мая 2020 года опубликовал информацию о том, что Жумалиев якобы предлагал взятку председателю Ленинского районного суда $100 тысяч. Тем самым он обвинил депутата в совершении тяжкого преступления, не имея на то доказательств. Действия Хасанова подпадают под статью «Заведомо ложное сообщение о совершенном преступлении», — сказал Бактыбек Жумашев.

Экс-сотрудник прокуратуры Сыймык Жапыкеев ранее разместил в соцсетях видеообращение. Он сообщил, что у депутата Жогорку Кенеша Кубанычбека Жумалиева состояние оценивается в $2,5 миллиарда и он его заработал сомнительным путем. Он также записал видеообращения о других политиках с призывом проверить законность приобретения имущества.

Кубанычбек Жумалиев опроверг обвинения и поклялся на Коране, что он не замешан в сомнительных делах. Он подал в суд на экс-прокурора иск в 10 миллионов сомов.

Позже Финпол сообщил, что в отношении депутата начато досудебное производство. В рамках уголовного дела по имуществу Кубанычбека Жумалиева ГСБЭП выявила недвижимость, зарегистрированную на парламентария. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/154055/
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