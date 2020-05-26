Применяемое при лечении коронавируса лекарство производят в Кыргызстане

Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня в рамках рабочей поездки в Чуйскую область ознакомился с деятельностью в условиях распространения коронавирусной инфекции фармацевтического завода «Биовит» в Сокулукском районе. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Отмечено, что за последние годы построен новый современный завод по производству лекарственных препаратов, полностью соответствующий национальным лицензионным требованиям и международным стандартам.
Здесь трудятся 104 сотрудника. Продукция, помимо внутреннего рынка, уходит на экспорт в страны СНГ, Европы и США. Завершается строительство нового цеха, в течение ближайших дней будет налажено серийное производство медицинских масок, салфеток и бахил.
В компании рассказали, что один из производимых на заводе препаратов используется в лечении против коронавирусной инфекции.
Осмотрев предприятие, Сооронбай Жээнбеков заметил: на примере деятельности завода можно с уверенностью сказать, что отечественная фармацевтическая промышленность имеет хороший потенциал. Он призвал местные власти и финансовые институты республики максимально оказывать помощь предприятию.
Президент подчеркнул, что с реализацией планов у завода появится возможность для достойного конкурирования на зарубежных рынках лекарственных препаратов и продвижения отечественного фармацевтического бренда.
Сооронбай Жээнбеков выразил благодарность руководству и трудовому коллективу предприятия за их преданность своему делу, отметив, что именно такой подход к работе принесет большие результаты. Он сказал, что государственная политика направлена на поддержку аналогичных предприятий, которые ориентированы на производство импортозамещающей продукции, внешние рынки и создание рабочих мест.