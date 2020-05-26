Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня в​ рамках рабочей поездки в​ Чуйскую область ознакомился с​ деятельностью​ в условиях распространения коронавирусной инфекции фармацевтического завода «Биовит» в​ Сокулукском районе. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Отмечено, что за​ последние годы построен новый современный завод по​ производству лекарственных препаратов, полностью соответствующий национальным лицензионным требованиям и​ международным стандартам.

Здесь трудятся 104 сотрудника. Продукция, помимо внутреннего рынка, уходит на​ экспорт в​ страны СНГ, Европы и​ США. Завершается строительство нового цеха, в​ течение ближайших дней будет налажено серийное производство медицинских масок, салфеток и​ бахил.

Фото пресс-службы президента КР. Сооронбай Жээнбеков

В компании рассказали, что один из​ производимых на​ заводе препаратов используется в​ лечении против коронавирусной инфекции.

Осмотрев предприятие, Сооронбай Жээнбеков заметил: на​ примере деятельности завода можно с​ уверенностью сказать, что отечественная фармацевтическая промышленность имеет хороший потенциал. Он призвал местные власти и​ финансовые институты республики максимально оказывать помощь предприятию.

Президент подчеркнул, что с​ реализацией планов у​ завода появится возможность для достойного конкурирования на​ зарубежных рынках лекарственных препаратов и​ продвижения отечественного фармацевтического бренда.

Сооронбай Жээнбеков выразил благодарность руководству и​ трудовому коллективу предприятия за​ их​ преданность своему делу, отметив, что именно такой подход к​ работе принесет большие результаты. Он сказал, что государственная политика направлена на​ поддержку аналогичных предприятий, которые ориентированы на​ производство импортозамещающей продукции, внешние рынки и​ создание рабочих мест.