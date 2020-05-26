18:18
USD 73.65
EUR 80.26
RUB 1.02
Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Применяемое при лечении коронавируса лекарство производят в Кыргызстане

Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня в​ рамках рабочей поездки в​ Чуйскую область ознакомился с​ деятельностью​ в условиях распространения коронавирусной инфекции фармацевтического завода «Биовит» в​ Сокулукском районе. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Отмечено, что за​ последние годы построен новый современный завод по​ производству лекарственных препаратов, полностью соответствующий национальным лицензионным требованиям и​ международным стандартам.

Здесь трудятся 104 сотрудника. Продукция, помимо внутреннего рынка, уходит на​ экспорт в​ страны СНГ, Европы и​ США. Завершается строительство нового цеха, в​ течение ближайших дней будет налажено серийное производство медицинских масок, салфеток и​ бахил.

пресс-службы президента КР
Фото пресс-службы президента КР. Сооронбай Жээнбеков

В компании рассказали, что один из​ производимых на​ заводе препаратов используется в​ лечении против коронавирусной инфекции.

Осмотрев предприятие, Сооронбай Жээнбеков заметил: на​ примере деятельности завода можно с​ уверенностью сказать, что отечественная фармацевтическая промышленность имеет хороший потенциал. Он призвал местные власти и​ финансовые институты республики максимально оказывать помощь предприятию.

Президент подчеркнул, что с​ реализацией планов у​ завода появится возможность для достойного конкурирования на​ зарубежных рынках лекарственных препаратов и​ продвижения отечественного фармацевтического бренда.

Сооронбай Жээнбеков выразил благодарность руководству и​ трудовому коллективу предприятия за​ их​ преданность своему делу, отметив, что именно такой подход к​ работе принесет большие результаты. Он сказал, что государственная политика направлена на​ поддержку аналогичных предприятий, которые ориентированы на​ производство импортозамещающей продукции, внешние рынки и​ создание рабочих мест.
Ссылка: https://24.kg/vlast/153861/
просмотров: 1199
Версия для печати
Материалы по теме
Секретарь Совбеза: Контроль за доходами и расходами чиновников ужесточается
Президент о личной ответственности за неношение масок и соблюдение карантина
В Кыргызстане восемь судей досрочно освободили от должностей
Сооронбай Жээнбеков поручил усилить борьбу с коррупцией в госорганах и милиции
Президент обсудил со спикером и премьер-министром меры по борьбе с коронавирусом
Президент поручил правительству оказать максимальную поддержку бизнесменам
Труд — важное направление государственной политики. Президент поздравил с 1 Мая
Усилить контроль в приграничных зонах поручил президент Кыргызстана
В частной школе в Сокулуке с родителей требуют полную оплату за апрель
Президент ознакомился с работой мэрии Бишкека по оказанию гуманитарной помощи
Популярные новости
О&nbsp;поездке в&nbsp;малый хадж, президенте, влиянии, слухах рассказал Асылбек Жээнбеков О поездке в малый хадж, президенте, влиянии, слухах рассказал Асылбек Жээнбеков
Как под видом гуманизации лоббируются интересы зарвавшихся чиновников Как под видом гуманизации лоббируются интересы зарвавшихся чиновников
Спикер ЖК&nbsp;вновь призвал правительство подготовиться ко&nbsp;второй волне коронавируса Спикер ЖК вновь призвал правительство подготовиться ко второй волне коронавируса
Премьер-министр предлагает безработных временно привлекать к&nbsp;общественному труду Премьер-министр предлагает безработных временно привлекать к общественному труду
Бизнес
Информатика&nbsp;&mdash; основа вашей профессиональной карьеры Информатика — основа вашей профессиональной карьеры
Бизнес-кредиты от&nbsp;9&nbsp;процентов в&nbsp;сомах и&nbsp;от&nbsp;5&nbsp;процентов в&nbsp;долларах Бизнес-кредиты от 9 процентов в сомах и от 5 процентов в долларах
Специальная программа кредитования &laquo;Керемет Банка&raquo; для поддержки бизнеса&nbsp;КР Специальная программа кредитования «Керемет Банка» для поддержки бизнеса КР
Пять причин оплатить товары и&nbsp;услуги через терминалы MegaCom Пять причин оплатить товары и услуги через терминалы MegaCom
26 мая, вторник
18:12
Не подумали о людях с колясками. Бишкекчанин жалуется на некачественные бордюры Не подумали о людях с колясками. Бишкекчанин жалуется н...
18:12
В Бишкеке начал работать общественный транспорт. Как соблюдают санитарные нормы
18:10
В Кыргызстан из Москвы вернулись 393 гражданина — беременные и женщины с детьми
17:49
Депутату Камчыбеку Жолдошбаеву опять стыдно. А теперь за кого?
17:48
В Малахитовом зале Театра оперы и балета реставрируют потолочное панно