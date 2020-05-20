Пять самолетов в лизинг хочет купить государственная авиакомпания «Кыргызстан»

Государственная авиакомпания «Кыргызстан» намерена купить в лизинг пять самолетов. Об этом на заседании парламента заявил директор Госагентства гражданской авиации Курманбек Акышев.

По его словам, в ближайшее время в страну прибудет два аэробуса.

«Госкомпания намерена купить пять самолетов в лизинг, из них два уже куплено. Другая авиакомпания «Эйр Манас» продала акции. Сейчас те компании, у которых имеется на руках пакет акций, намерены закупить пять-шесть бортов. Мы поставили им условие, чтобы они купили еще два самолета для внутренних рейсов. Отечественные самолеты выполняют и чартерные рейсы. В частности, один борт сегодня вылетит в Оренбург, еще три рейса будут выполнены для того, чтобы привезти сотрудников China Road. Всего в Кыргызстане 33 самолета», — сказал Курманбек Акышев.