Депутаты предлагают объявить дату местных выборов после отмены режима ЧС

В парламенте озаботились новой датой проведения местных выборов, которые должны были состояться 12 апреля, но перенесены из-за пандемии коронавируса.

По словам депутата Дастана Бекешева, время идет, но никаких дискуссий по этому вопросу не проводится. «Нам надо определиться, когда будет объявлена кампания, и необходимо принять поправки в закон о выборах, чтобы начать ее заново. От своей инициативы — провести выборы местные и парламентские в один день, в апреле 2021 года, — я не отказываюсь», — сказал он.

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Его коллега Исхак Масалиев считает, что нужно принять закон, где будет четко указано: выборы объявлены после окончания режима ЧС. «Тогда будут какая-то определенность и ясность. Чтобы не было сюрпризов. Продолжать кампанию с того места, на котором она была отменена, считаю бессмысленным. У нас нет пункта в законе, который предписывал бы это правило. Кампания должна быть объявлена с нуля», — заметил он.

Отметим, что ранее в ЦИК объявляли: предвыборная гонка в местные кенеши продолжится. Перерегистрации партий и допуска новых участников не будет.

Напомним, что выборы должны будут пройти в Оше, Караколе, Балыкчи, Майлуу-Суу, Токмаке и 25 айыльных кенешах. Для участия в избирательной кампании подали заявки 22 политические партии.