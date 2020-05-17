13:35
USD 76.59
EUR 82.83
RUB 1.05
Власть

Сооронбай Жээнбеков по телефону поздравил Касым-Жомарта Токаева с днем рождения

Состоялся телефонный разговор президентов Кыргызстана и Казахстана Сооронбая Жээнбекова и Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата президента Кыргызстана.

Сооронбай Жээнбеков поздравил Касым-Жомарта Токаева с днем рождения и выразил наилучшие пожелания.

Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам кыргызско-казахстанского двустороннего сотрудничества, обсудили совместные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Затронут вопрос совместных действий по возвращению граждан двух стран на родину. Сооронбай Жээнбеков выразил благодарность за содействие в возвращении кыргызстанцев транзитом через территорию Казахстана», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/153045/
просмотров: 142
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане восемь судей досрочно освободили от должностей
Сооронбай Жээнбеков поручил усилить борьбу с коррупцией в госорганах и милиции
Мэр грозит штрафами за отсутствие маски, но сам про нее забыл
Президент Кыргызстана предложил свои антикризисные меры
Президент Кыргызстана встретился с бизнесом. Говорили об антикризисных планах
Сооронбай Жээнбеков и Владимир Путин поздравили друг друга с Днем Победы
Президент открыл памятник Герою Советского Союза Чолпонбаю Тулебердиеву
Пункты пропуска и контрабанда. О чем еще говорили главы Кыргызстана и Казахстана
В непростые моменты народы Кыргызстана и​ Узбекистана всегда оказывали поддержку
Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования близким заведующей ЦСМ № 3
Популярные новости
Нервы не&nbsp;выдерживают. Кубатбек Боронов выругался матом в&nbsp;парламенте Нервы не выдерживают. Кубатбек Боронов выругался матом в парламенте
Кыргызстан закупил некачественные реагенты для ПЦР-анализов Кыргызстан закупил некачественные реагенты для ПЦР-анализов
Депутаты продолжают ставить спикера на&nbsp;место. Чем отвечает Дастанбек Джумабеков Депутаты продолжают ставить спикера на место. Чем отвечает Дастанбек Джумабеков
Российская сторона не&nbsp;соглашается перевести Кыргызстану часть средств РКФР Российская сторона не соглашается перевести Кыргызстану часть средств РКФР
Бизнес
Быстрая помощь при температуре у&nbsp;детей Быстрая помощь при температуре у детей
Кыргызско-Германский институт прикладной информатики приглашает абитуриентов Кыргызско-Германский институт прикладной информатики приглашает абитуриентов
MegaCom поздравил кыргызстанок с&nbsp;Международным днем матери MegaCom поздравил кыргызстанок с Международным днем матери
Радость для всех фанатов футбола! Бундеслига стартует уже в&nbsp;эти выходные на&nbsp;O!TV Радость для всех фанатов футбола! Бундеслига стартует уже в эти выходные на O!TV
17 мая, воскресенье
13:07
Сооронбай Жээнбеков по телефону поздравил Касым-Жомарта Токаева с днем рождения Сооронбай Жээнбеков по телефону поздравил Касым-Жомарта...
13:00
Тристан Петтерсон: Друзья спрашивали, могу ли я встретить в Кыргызстане Бората
12:38
В Таласском районе сошел сель, в Джалал-Абаде подтопило дорогу
12:34
Банки в Кыргызстане смогут открывать депозиты удаленно
12:03
Врач из Кыргызстана получила золотую резидент-визу Дубая