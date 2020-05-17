Сооронбай Жээнбеков по телефону поздравил Касым-Жомарта Токаева с днем рождения

Состоялся телефонный разговор президентов Кыргызстана и Казахстана Сооронбая Жээнбекова и Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата президента Кыргызстана.

Сооронбай Жээнбеков поздравил Касым-Жомарта Токаева с днем рождения и выразил наилучшие пожелания.

Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам кыргызско-казахстанского двустороннего сотрудничества, обсудили совместные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Затронут вопрос совместных действий по возвращению граждан двух стран на родину. Сооронбай Жээнбеков выразил благодарность за содействие в возвращении кыргызстанцев транзитом через территорию Казахстана», — говорится в сообщении.