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Власть

Придать сказителям-манасчи особый статус предлагает депутат

Депутат парламента Саматбек Ибраев предлагает принять закон «О Манасе и эпосе «Манас». Проект документа представлен на общественное обсуждение.

Инициатор считает, что сказителям-манасчи следует придать особый статус. Он напомнил: 7 ноября 2003 года ЮНЕСКО признала сказительское искусство-манасчи шедевром устного, духовного наследия человечества.

«Однако на государственном, национальном уровне страна, которая является родиной эпоса «Манас», пока ничего не предприняла. Закон определяет правовые, социальные и организационные основы национального духовно-нравственного символа кыргызов Манаса, эпоса «Манас» и всех его частей — «Семетей», «Сейтек», «Кенен», «Алымсарык», «Кулансарык». Определен также статус сказителей-манасчи», — отметил нардеп.

Сказители-манасчи должны быть признаны как носители монументального героического эпоса, духовного наследия предков, как продолжатели особого редчайшего искусства. 

Саматбек Ибраев

В проекте закона также определены нормы по защите имени Манаса от использования его в отдельных отраслях общественной жизни. В частности, необходимо запретить, как считает депутат, именем героя народного эпоса называть спиртные напитки.
Ссылка: https://24.kg/vlast/152803/
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