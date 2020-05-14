18:35
USD 76.94
EUR 83.42
RUB 1.05
Власть

У чиновников на себя деньги есть, а списать налоги бизнесу — нет возможности

В Кыргызстане 92 тысячам потребителей отсрочили выплату кредитов на три месяца. Об этом на заседании парламента сообщил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

По его словам, со всеми банками есть договоренность по отсрочке выплаты почти на 60 миллиардов сомов.

«На проверку бизнеса введен мораторий сроком на один год. Мы не можем списать налоги и кредиты. В таком случае в доходной части бюджета будут большие потери. Мы предлагаем льготы. Например, для тех бизнесменов, кто ввел контрольно-кассовые машины онлайн и электронную счет-фактуру, имеется налоговое послабление. Кроме того, для физически лиц мы вводим беззалоговое микрокредитование», — сказал Эркин Асрандиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/152798/
просмотров: 553
Версия для печати
Материалы по теме
Секвестированный бюджет. На что будет жить Кыргызстан
Потери бюджета города Ош в апреле составили 64,5 миллиона сомов
Отчет по страховым взносам можно представить до 1 июля
Спасение бизнеса и людей. Планы правительства Кыргызстана на ближайшее время
Режим ЧП. Должники по налогам получили отсрочку до 1 октября 2020 года
В парламенте предлагают отменить НДС на пшеницу. Инициатор — мукомол
Депутаты обсудили вопрос, как помочь предпринимателям и малому бизнесу
Правительство думает над налоговыми каникулами в Кыргызстане
Рынки парализованы, а налоговики продолжают требовать оплаты за патент
Закрытому из-за коронавируса бизнесу предлагают дать налоговые каникулы
Популярные новости
Нервы не&nbsp;выдерживают. Кубатбек Боронов выругался матом в&nbsp;парламенте Нервы не выдерживают. Кубатбек Боронов выругался матом в парламенте
Семь пятниц на&nbsp;неделе. Мэр Бишкека сам себя опроверг, информируя о&nbsp;правилах Семь пятниц на неделе. Мэр Бишкека сам себя опроверг, информируя о правилах
У&nbsp;ГСБЭП есть вопросы о&nbsp;законности происхождения имущества Кубанычбека Жумалиева У ГСБЭП есть вопросы о законности происхождения имущества Кубанычбека Жумалиева
Где логика? Депутат раскритиковала последние решения правительства и&nbsp;штаба Где логика? Депутат раскритиковала последние решения правительства и штаба
Бизнес
Помощь рядом: семьи из&nbsp;Бишкека получили гуманитарную поддержку от&nbsp;Beeline Помощь рядом: семьи из Бишкека получили гуманитарную поддержку от Beeline
Лайфхак от&nbsp;MegaCom: как бесплатно получить квартиру на&nbsp;Иссык-Куле Лайфхак от MegaCom: как бесплатно получить квартиру на Иссык-Куле
Мобильный оператор&nbsp;О! расширяет территорию покрытия и&nbsp;емкость сети 4G&nbsp;LTE Мобильный оператор О! расширяет территорию покрытия и емкость сети 4G LTE
Обновленный сайт Dos Credobank Обновленный сайт Dos Credobank
14 мая, четверг
18:30
15 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет 15 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:18
ГКНБ задержал экс-директора Госагентства связи
18:11
В Бишкек вернулись кыргызстанцы из Японии и Кореи
18:08
Прибывших из Соль-Илецка маму с ребенком госпитализировали с коронавирусом
17:50
У чиновников на себя деньги есть, а списать налоги бизнесу — нет возможности