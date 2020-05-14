В Кыргызстане 92 тысячам потребителей отсрочили выплату кредитов на три месяца. Об этом на заседании парламента сообщил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

По его словам, со всеми банками есть договоренность по отсрочке выплаты почти на 60 миллиардов сомов.

«На проверку бизнеса введен мораторий сроком на один год. Мы не можем списать налоги и кредиты. В таком случае в доходной части бюджета будут большие потери. Мы предлагаем льготы. Например, для тех бизнесменов, кто ввел контрольно-кассовые машины онлайн и электронную счет-фактуру, имеется налоговое послабление. Кроме того, для физически лиц мы вводим беззалоговое микрокредитование», — сказал Эркин Асрандиев.