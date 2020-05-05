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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Правительство утвердило схему въезда иностранных специалистов в страну

Утвержден алгоритм взаимодействия госорганов по вопросу согласования въезда в страну иностранных специалистов в рамках квот на трудовую миграцию на 2020 год. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Решение принято на заседании республиканского штаба.

По словам вице-премьер-министра Эркина Асрандиева, с одной стороны, Кыргызстан заинтересован в том, чтобы иностранные специалисты приехали к нам и начали важную работу. С другой — нельзя допустить повторного проникновения вируса в республику.

На сегодня принято 203 заявки в сфере промышленности, 3 — сельского хозяйства, 469 — строительства дорог.

«Идет сбор необходимых документов, с помощью которых иностранные граждане смогут получить визу для трудовой деятельности в КР», — добавили в правительстве.
Ссылка: https://24.kg/vlast/151953/
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