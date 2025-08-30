11:39
Перевозчики Хабаровска просят власти разрешить мигрантам работать в автобусах

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин подписал документ, ограничивающий трудовую деятельность мигрантов в общественном транспорте на основании патента. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Фото иллюстративное

По данным местных СМИ, местные бизнесмены, испытывая острую нехватку персонала, через федеральное Министерство транспорта пытаются добиться отмены этого запрета.

В соответствии с постановлением, утвержденным губернатором, в будущем году будет продолжено действие ограничений на работу мигрантов по патентам в ряде экономических секторов, в частности, в сфере общественного транспорта. Нарушение этого требования влечет за собой штрафные санкции для работодателей.

Перевозчики считают, что это решение привело к серьезной нехватке кадров. При содействии бизнес-объединения «Опора России» предприниматели стремятся получить разрешение на привлечение мигрантов к работе на автобусных маршрутах.

Представитель общественной палаты города Елена Шадуя подтвердила острую нехватку как водителей, так и ремонтного персонала. В связи с этим было направлено обращение в Минтранс РФ с просьбой рекомендовать использование труда мигрантов, работающих по патентам, в сфере пассажирских перевозок.

В настоящее время городская администрация объясняет многие сбои в работе общественного транспорта, такие как отмена рейсов или задержки, именно нехваткой водительского состава.
