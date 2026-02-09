16:17
Общество

В России кыргызстанцам выплатили 1 миллион рублей задолженности по зарплате

Представительство Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана в России добилось выплаты задолженности по заработной плате для большой группы соотечественников.

Коллективное обращение поступило от 66 граждан Кыргызской Республики. Трудящиеся сообщили о невыплате денег со стороны работодателя — ООО ПСО «Газспецстрой».

Сотрудники представительства провели необходимые юридические и организационные мероприятия с руководством компании. В результате предприятие признало финансовые обязательства перед работниками.

Гражданам Кыргызстана выплатили заработную плату в полном объеме. Общая сумма выплат составила 1 миллион рублей.

Ведомство продолжает работу по защите прав и интересов трудовых мигрантов из Кыргызстана на территории России, оказывая содействие в решении трудовых споров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/361201/
просмотров: 275
