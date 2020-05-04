Премьер-министр призвал кыргызстанцев соблюдать самоизоляцию

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев призвал соотечественников проявить ответственность и соблюдать самоизоляцию до окончания карантина. Текст обращения распространила пресс-служба правительства.

Глава кабмина отметил, что сегодня правительство сконцентрировано на подготовке к восстановлению экономической активности в стране. Для сохранения рабочих мест и доходов граждан принято решение о поэтапном разрешении деятельности в наиболее важных и востребованных сферах экономики. «Это было непростое, но очень важное для республики решение, принятое в строгом соответствии с учетом его воздействия на ситуацию с коронавирусной инфекцией», — сказал он.

Однако многие рассматривают эти послабления как отмену карантинного режима и возвращение к прежней жизни. Я хочу подчеркнуть, что это не так. Все граждане, кроме тех, кто получил разрешения на работу, должны соблюдать карантин. Мухаммедкалый Абылгазиев



Он добавил, что риск распространения вируса сохраняется, поэтому необходимо соблюдать меры защиты, в первую очередь касающиеся соблюдения правил социальной дистанции.

«Я хотел бы обратиться ко всем кыргызстанцам: все рекомендации врачей о соблюдении правил гигиены, режима самоизоляции и социальной дистанции должны выполняться. Хочу также напомнить, что руководители предприятий и организаций, чья деятельность разрешена с 1 мая 2020 года, несут персональную ответственность за неукоснительное исполнение всех санитарно-эпидемиологических требований. Мы не допустили широкого распространения вируса и сумели укрепить потенциал системы здравоохранения. Этого удалось добиться в первую очередь благодаря поддержке граждан, проявляющих выдержку и понимание. Но, для того чтобы закрепить достигнутые результаты, мы должны проявлять ответственность вплоть до окончания карантина, соблюдая все правила самоизоляции и социальной дистанции. Сохранение жизней и здоровья граждан, наших близких и родных — это наша общая задача», — заметил премьер-министр.