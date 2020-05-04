К неукоснительному соблюдению санитарных норм призвал кыргызстанцев вице-премьер

Эпидемиологическая ситуация в Бишкеке и Чуйской области должна быть под особым контролем. Об этом заявлено на заседании Республиканского оперативного штаба, сообщает пресс-служба правительства.

Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов отметил, что в Бишкеке с каждым днем увеличивается число новых случаев заражения. «Необходимо принять серьезные меры по стабилизации и улучшению эпидемиологической ситуации. Мобильным бригадам, эпидемиологической службе, мэрии и профильным службам нужно усилить работу в этом направлении. Ситуация в Бишкеке и Чуйской области должна быть под особым контролем. За контактными лицами, находящимися на домашнем карантине, усильте соответствующий контроль», — сказал Кубатбек Боронов.

Он подчеркнул, что поэтапное возобновление ряда сфер экономической деятельности приводит к увеличению числа транспорта и граждан на улицах, должно сопровождаться неукоснительным соблюдением санитарных правил, в особенности в местах массового скопления людей.

«Каждый гражданин, проявляя свою сознательность и ответственность, должен соблюдать рекомендованные санитарно-гигиенические правила для своей же безопасности здоровья», — сказал первый вице-премьер.

По его словам, на автозаправочных станциях гражданам не должны разрешать заходить в помещение, где расположена касса, а также самостоятельно заправлять автотранспорт, заправочный пистолет не должен переходить из рук в руки во избежание распространения инфекции. Службы такси должны несколько раз в день проводить тщательную дезинфекцию, посадка разрешена не более двум пассажирам.