Премьер-министра призвали прислушаться к советам олигархов и экспертов

При правительстве необходимо создать совет, в который войдут известные люди, для выхода из кризисной ситуации. С таким предложением на заседании Жогорку Кенеша выступил депутат Руслан Казакбаев.

Он призвал премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева прислушаться к советам экспертов, публикуемым в социальных сетях и СМИ.

«Вы один ничего не сделаете и не сможете прыгнуть выше своего знания. Создайте совет, проведите круглый стол, пригласив Аскара Салымбекова, Чыныбая Турсунбекова, Омурбека Бабанова. Известные лица публикуют свои предложения по выходу из кризиса. Вот Данияр Аманалиев дал несколько советов, Муратбек Иманалиев, Камила Шаршекеева тоже написали свои предложения», — сказал Руслан Казакбаев.

Мухаммедкалый Абылгазиев заверил, что читает все советы и успел пообщаться с некоторыми экспертами.

Правительство обещает в мае представить свой антикризисный план.

«Мы сейчас работаем над антикризисной программой. Если послушать бизнес, они хотят, чтобы освободили от налогов от полугода до года. Если мы пойдем им навстречу, то в бюджет не поступят миллиарды», — отметил глава кабмина.