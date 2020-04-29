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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкеке кафе и рестораны могут возобновить работу после снятия режима ЧП

В Кыргызстане восстановление экономической отрасли планируется в три этапа. Об этом на пресс-конференции сообщил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, первый этап по восстановлению работы предприятий планируется запустить 1 мая, второй — 11 мая, третий — 20 мая. Комендатура уже готовится выдавать пропуска компаниям и организациям.

«Сейчас мы взяли ситуацию под контроль. Мы продлили режим ЧП в некоторых районах, потому что нам нужно выявить всех больных и контактирующих с ними лиц. Однако есть опасения, что коронавирус вновь распространится. Ежедневно выявляется от 10 до 20 больных. Среди них и бессимптомные пациенты, которые не знают, где заразились и от кого. Некоторые скрывают болезнь и занимаются самолечением», — подчеркнул Кубатбек Боронов.

Отвечая на вопрос, когда откроют кафе и рестораны, первый вице-премьер сказал, что сейчас предприятия общепита работают на доставку. Полноценно открыться они смогут после третьего этапа.

«Кафе, рестораны, бильярдные клубы не являются предприятиями первой необходимости. Развлекательные центры, спортзалы, скорее всего, начнут работать после третьего этапа восстановления экономической активности. В первую очередь начнут работать станции техобслуживания автомобилей, парикмахерские», — отметил он.

Некоммерческим организациям вице-премьер-министр посоветовал работать удаленно и воздерживаться от выхода в офис до третьего этапа восстановления экономической деятельности.
Ссылка: https://24.kg/vlast/151436/
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